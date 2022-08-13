Киянка передавала ворогу дані про місця дислокації українських військових

Фото - і відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Telegram-канал.
Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка збирала і поширювала дані про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливих об'єктах критичної інфраструктури столиці.
Як повідомляє прес-служба СБУ, жінка має антиукраїнську позицію.
Відповідні фото- і відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Telegram-канал.
Контррозвідники затримали інформатора при спробі поширити чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста.
Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч.3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося про затримання колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.
Операція проведена силами Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
За даними джерел, затриманого Кулініча підозрюють у державній зраді.
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