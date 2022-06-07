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Збережуть сотні життів: український воїн купив для ЗСУ всюдиходи Pinzgauer – фото

7 червня 2022, 12:11

Їх можна використовувати для медичних потреб, глибинної розвідки або як тягачі.

Український воїн купив для ЗСУ всюдиходи Pinzgauer/ Тероборона ЗСУ

Збройні сили України отримали вісім броньованих всюдиходів Pinzgauer. Їх придбав разом з партнерами і передав українській армії військовослужбовець з позивним "Гора", який раніше був бізнесменом.

Чоловік не називає свого справжнього імені і не показує обличчя. Поки що він бажає лишитися анонімним, зазначаючи, що розкриє себе після перемоги України у війні. Про це повідомляють у Територіальній обороні Збройних сил України.

"Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю в такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе", – зазначив військовий.

"Гора" зараз регулярно допомагає армії. І всюдиходи Pinzgauer – це не єдина допомога, яку він передав українським бійцям.

Два з таких позашляховиків тепер на озброєнні Сил територіальної оборони ЗСУ, ще шість вирушили до воїнів інших родів військ.

Український воїн купив для ЗСУ всюдиходи Pinzgauer/ Тероборона ЗСУ

Такі "джипи" можуть застосовуватися для медичних потреб, глибинної розвідки або як тягачі.

"Один такий – це десятки, а то й сотні збережених життів. Вдячні за цю потужну підтримку!" – наголосили у теробороні.

Всюдиходи Pinzgauer – що про них відомо

Pinzgauer – це багатоцільові універсальні машини, створені австрійською компанією. Залежно від комплектації нова машина може коштувати до 100 тисяч доларів.

Такі всюдиходи використовують як для перевезення солдатів, так і для медичних потреб чи перевезення боєприпасів.

На машині встановлена додаткова модульна броня, яка може захистити від вогню зі стрілецької зброї, осколків артилерійських снарядів та вибухів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили наступ і відтіснили війська РФ на кількох напрямках. Зокрема, українські військові завдали ударів за допомогою вертольотів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині і вдарили з літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Також раніше повідомлялося, що блокада південних українських портів російськими окупантами може бути послаблена, адже українським Військово-морським силам вдалося відтіснити військові кораблі Росії від своїх узбережь на 100 кілометрів.

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