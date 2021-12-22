Хотіла губи-"вареники": у Дніпрі школярка вколола олію і ледь не залишилася без частини обличчя

У Дніпрі до медиків на операційний стіл потрапила 14-річна школярка, яка хотіла збільшити собі губи. І вколола в цей орган косметичне масло для обличчя. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У лікарні вона зізналася, що все життя мріяла про пухкі губи. І, мовляв, її однокласниці вже роблять "ін'єкції краси" в салонах, а вона собі таке не може дозволити фінансово.

Дев'ятикласниця в інтернеті знайшла пораду, як можна збільшити губи, не виходячи з дому. І зробила укол косметичним маслом в нижню губу. Через годину губа почала сильно набрякати. І батьки відвезли її в лікарню.

Дівчині пощастило, що лікарі встигли врятувати її нижню губу - під загальним наркозом їм вдалося видалити масло. В цілому лікарі зробили три операції.

Крім того, дівчинці знадобилися численні перев'язки, крапельниці і прийом антибіотиків. А в цілому, скільки саме необхідно часу для повного відновлення, поки невідомо. Зараз дев'ятикласниця перебуває під ретельним наглядом медиків.

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Дівчинка мріє вже скоріше повернутися в школу - і зізнається, що нові уколи робити не хоче.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Кам'янське на Дніпропетровщині дві дівчини лежали без свідомості прямо посеред вулиці. За словами однолітків, підлітки вживали наркотики.

Але їм допоміг поліцейський.

"На вулиці Нікопольський він побачив двох дівчаток, які лежали без свідомості прямо на землі. Поліцейський кинувся до них і став надавати домедичну допомогу. Однак одна з неповнолітніх мала слабке дихання - один вдих за 25 секунд. До того ж зіниці дітей не реагували на світло", – розповіли копи.