Соціальне таксі на Дніпропетровщині: у яких містах доступний безкоштовний сервіс

Спеціально обладнаний транспорт забезпечує комфортне пересування людей з обмеженими можливостями.

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Замовити безкоштовне перевезення можна заздалегідь / колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Коротко:

Майже 800 людей скористалися соцтаксі від початку року

Послуга доступна у чотирьох містах Дніпропетровщини

Передбачені безкоштовні поїздки для супроводжуючих

Від початку 2026 року безкоштовною послугою соціального таксі на Дніпропетровщині скористалися майже 800 людей. Сервіс працює для осіб з інвалідністю у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Покрові.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, спеціалізований транспорт допомагає пасажирам дістатися до медичних закладів, банків, соціальних служб та інших установ.

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"На соціальному таксі можна дістатися до медичних, банківських, соціальних установ. Послуга - для людей з інвалідністю. Кошти на неї виділяються з місцевих бюджетів", - розповіла заступник начальника Дніпропетровської ОВА Олена Буряк.

Для перевезення використовують спеціально обладнаний мікроавтобус, який може одночасно перевозити до шести пасажирів або чотирьох людей на колісних кріслах. Транспорт оснащений пандусом, електропідйомником, поручнями та місцями для супроводжуючих осіб.

Серед постійних користувачів послуги — мешканка Дніпра Анастасія Обертун, яка пересувається на візку через ДЦП. Вона активно займається організацією заходів для дітей з інвалідністю, проводить майстер-класи та бере участь у театральних постановках.

"Це велика допомога для мене і моїх друзів, які теж мають інвалідність. Це зручно, дає свободу в пересуванні містом, можливість жити повноцінним життям навіть з обмеженнями по здоров’ю. І дуже важливо, що навколишнє середовище та транспорт адаптують для маломобільних людей", - каже Анастасія Обертун в коментарі "kamenskoe.city".

Водій соціального таксі Володимир Капшар зазначає, що щодня виконує кілька рейсів. Послуга передбачає доставлення пасажирів до місця призначення та повернення додому після завершення справ.

"Возимо людей до вокзалів, банків, лікарень, до соціальних служб. Буває так, що потрібно навпаки довезти людину з якогось місця додому. Таке теж робимо", - зазначив чоловік.

Щоб скористатися соціальним таксі, необхідно заздалегідь подати заявку телефоном. Зазвичай замовлення приймають за один-два дні до поїздки, а для міжміських маршрутів — ще раніше. За потреби користувачів можуть попросити надати документи, які підтверджують право на отримання послуги.

Перевезення здійснюються безкоштовно. Для користувачів передбачено до чотирьох поїздок на місяць у межах міста та до трьох поїздок на рік територією області. Разом із пасажиром можуть безкоштовно подорожувати двоє супроводжуючих.

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Як писав Главред, у Дніпрі правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який використовував поліцейську форму для створення розважальних відео.

Крім того, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Про наслідки ворожої атаки розповів голова ОВА Олександр Ганжа.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запроваджує нові сезонні рейси з Дніпра у межах оновленого літнього графіка руху пасажирських поїздів. Уже з 28 червня пасажири зможуть скористатися новими сполученнями до Закарпаття та чорноморського узбережжя.

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Про джерело: Дніпропетровська обласна державна адміністрація Дніпропетровська обласна державна адміністрація (ДніпроОВА) — офіційний вебпортал Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної військової адміністрації. На сайті публікуються офіційні новини, повідомлення про діяльність керівництва області, інформація щодо соціальної політики, економіки, безпеки, гуманітарних програм, адміністративних послуг та роботи органів влади регіону.

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