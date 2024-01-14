'Стягнули 10 тисяч росіян': окупанти хочуть вибити ЗСУ із плацдарму в Кринках

В районі Кринок Херсонської області сконцентровано близько 10 тисяч росіян, повідомила Гуменюк.

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Окупанти наступають в районі Кринок / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти зосередилися на Кринках Херсонської області та намагаються вибити звідти українські сили.

"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", - зазначила речниця в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Гуменюк додала, що в районі Кринок Херсонської області сконцентровано близько 10 тисяч росіян. Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

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