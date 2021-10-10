У Львівській області в масштабній ДТП постраждали люди

У Львові сталася ДТП

У Львівській області п'ятеро людей постраждали у ДТП за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля, повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції у Львівській області.

За даними пресслужби, аварія сталася сьогодні, 10 жовтня, близько 14:45 на трасі Київ-Чоп поблизу села Кизлів (Золочівський район). Зіткнулися легковий автомобіль Пежо - 5008 і рейсовий автобус Львів-Бортків.

У результаті зіткнення отримали травми водії обох транспортних засобів, а також дві жінки і чоловік. У яких транспортних засобах вони перебували - у повідомленні не вказують.

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Рух на даній ділянці ускладнено, поліція організувала реверсний проїзд.

Раніше Главред писав про інше божевільне смертельне ДТП у столиці. Водій Ford Fusion не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і протаранив паркан. Його пасажирка, що знаходиться в салоні, отримала дуже серйозні травми в результаті аварії, і померла в кареті "швидкої".

Як пізніше стало відомо, чоловік 21-річної пасажирки втік після ДТП, залишивши травмовану дружину лежати на асфальті. Чоловік, як і його брат – водій легковика Ford Fusion, був у стані алкогольного сп'яніння. На місце події приспіли охоронці, щоб надати допомогу. Але автомандрівники, будучи п'яними, влаштували з ними бійку.