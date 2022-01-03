У Харкові комунальники "закопали" у сніг неправильно припарковане авто

Легковий автомобіль заважав снігоприбиральній техніці / Скрін з відео

У Харкові комунальники "закопали" у сніг автомобіль, який був припаркований на дорозі.

В цей час снігоприбиральна техніка намагалася розчистити сніг, а авто заважало їм це зробити. Відповідне відео було оприлюднене в Telegram-каналі "ТРУХА. Харків".

Як видно з відео, працівники комунальної служби горнуть сніг з проїжджої частини тракторами. Оскільки на їхньому шляху стоїть автівка, вони підгортають кучугури прямо до неї.

Після роботи комунальників сніг закриває автомобіль майже на половину висоти.

"Ось що відбувається з неслухняними, які кинули машину, а потрібно чистити. Хлопці тут "дають джазу" і закопують Kia", – каже автор відео.

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