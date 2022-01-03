У Харкові комунальники "закопали" у сніг неправильно припарковане авто

Комунальники помстилися водію, автомобіль якого заважав їм чистити сніг.
У Харкові комунальники "закопали" у сніг автомобіль, який був припаркований на дорозі.
В цей час снігоприбиральна техніка намагалася розчистити сніг, а авто заважало їм це зробити. Відповідне відео було оприлюднене в Telegram-каналі "ТРУХА. Харків".
Як видно з відео, працівники комунальної служби горнуть сніг з проїжджої частини тракторами. Оскільки на їхньому шляху стоїть автівка, вони підгортають кучугури прямо до неї.
Після роботи комунальників сніг закриває автомобіль майже на половину висоти.
"Ось що відбувається з неслухняними, які кинули машину, а потрібно чистити. Хлопці тут "дають джазу" і закопують Kia", – каже автор відео.
Нагадаємо, погода в Україні у січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів. Такий прогноз погоди озвучив заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко.
Також синоптик розповів, коли в Україну повернеться зима з морозами і снігопадами. Морози повернуться в Україну до православного Різдва 7 січня. Після потепління в Україні також очікується сніг, мокрий сніг, дощі та вітер.
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