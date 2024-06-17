Росіяни прориваються на оперативний простір: в Bild розкрили ситуацію під Авдіївкою

Російські окупанти захопили два села поблизу Авдіївки. Просунувшись далі, армія РФ зможе вийти на територію, де легше наступати.

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Окупанти можуть вийти на оперативний простір під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська розширюють свої позиції у Донецькій області. Окупанти можуть вийти на оперативний простір на захід від Авдіївки. Про це пише аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Як зазначає Рьопке росіяни окупували села Новопокровське та Новоолександрівка на заході від Авдіївки, Донецької області. Наразі тривають жорсткі бої за контроль над Новоселівкою Першою та Соколом.

Цю ділянку фронту обороняє 47 бригада ЗСУ, за якою розташовані поля протяжністю до 5 км. За словами Рьопке, якщо російським військам вдасться захопити ці стратегічні позиції, вони зможуть вийти на оперативний простір.

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"Якщо Росії вдасться просунутися там, далі перед ними буде кілька кілометрів вільної території і вони можуть, хай і не легко, але відносно легше наступати, не борючись за кожен населений пункт", - додали в Bild.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, російські війська ведуть активні наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Тихого на північ та північний схід від Харкова. Вони змогли просунутись на територію агрегатного заводу у Вовчанську, де їх заблокували ЗСУ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Також Сили оборони України перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку, що пов'язано з дозволом західних країн завдавати удари по території РФ, розповів командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Українські військові здійснили успішні контратакувальні дії в напрямку населених пунктів Стрілеча-Глибоке та у самому Вовчанську.

Як повідомляв Главред, ЗСУ вибили російських окупантів із рубежів біля населеного пункту Липці в Харківській області, розповів офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України, герой України Віталій Литвин. Наразі ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви.

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