Снаряди та БМП: окупанти залишили величезний склад боєприпасів, ЗСУ все затрофеїли

Окупанти залишили великий склад боєприпасів на Харківщині / Колаж фото Державне бюро розслідувань

Російські окупанти злякалися контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Вони так швидко тікали, що забули навіть боєприпаси та зброю. Українські військові на околицях Балаклії виявили величезний схрон боєприпасів в одному з будинків. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У запасному командному пункті російської армії виявили постріли для гармат і танків різних калібрів.

"Рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські військові покинули дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Також було знайдено запас харчів, які окупанти забрали у місцевих жителів.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що деокупація регіону почнеться зі звільнення Кремінної та Сватового. Російські окупанти вже вивели свої війська з Кремінної, партизани повісили там український прапор.

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