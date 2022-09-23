Постачали окупантів боєприпасами: у Мелітополі підірвали подружжя зрадників

Вибух стався в момент, коли Оксана і Сергій Дерябіни перебували у своїй квартирі.
В Мелітополі Запорізької області, захопленому російськими окупантами, підірвали подружжя колаборнатів - Оксану та Сергія Дерябіних.
Вибух стався в момент, коли вони перебували у своїй квартирі, повідомив речник Одеської ОВК Сергій Братчук.
Він уточнив, що Оксана Дерябіна – колишня заступник начальника залізничної станції Мелітополь. Сергій Дерябін працював у її підпорядкуванні.
Вони постачали рашистам зброєю і боєприпаси, вивозили вкрадене українське зерно.
У Бердянську Запорізької області, захопленому російськими окупантами, знищено "заступника голови ВЦА з питань ЖКГ" Олега Бойка.
Разом з Бойком також ліквідована його дружина Людмила, яка займалася підготовкою проросійського "референдуму".
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Автор: Олексій Тесля