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Постачали окупантів боєприпасами: у Мелітополі підірвали подружжя зрадників

23 вересня 2022, 14:24

Вибух стався в момент, коли Оксана і Сергій Дерябіни перебували у своїй квартирі.

дерябины
Знищені колаборанти Дерябіни / t.me/Bratchuk_Sergey

В Мелітополі Запорізької області, захопленому російськими окупантами, підірвали подружжя колаборнатів - Оксану та Сергія Дерябіних.

Вибух стався в момент, коли вони перебували у своїй квартирі, повідомив речник Одеської ОВК Сергій Братчук.

Він уточнив, що Оксана Дерябіна – колишня заступник начальника залізничної станції Мелітополь. Сергій Дерябін працював у її підпорядкуванні.

Вони постачали рашистам зброєю і боєприпаси, вивозили вкрадене українське зерно.

У Бердянську Запорізької області, захопленому російськими окупантами, знищено "заступника голови ВЦА з питань ЖКГ" Олега Бойка.

Разом з Бойком також ліквідована його дружина Людмила, яка займалася підготовкою проросійського "референдуму".

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