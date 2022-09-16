"Чекаємо гарних новин від ЗСУ": Федоров повідомив про потужний вибух у Мелітополі

У Мелітополі відбувся потужний вибух/ Telegram, УНІАН

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі вдень у п’ятницю, 16 вересня, пролунав потужний вибух.

Він відбувся на місцевому аеродромі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

Міський голова натякнув, що у російських окупантів можуть бути втрати як серед особового складу, так і серед техніки.

"Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно (о 14:50 – ред.) там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що росіяни пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ", – написав Федоров.

Федоров не уточнив деталей події, але опублікував відповідне відео.

Вибухи у Мелітополі

Це вже не перший вибух в окупованому Мелітополі за минулі кілька днів. Так, у четвер, 15 вересня, в південній частині захопленого російськими окупантам Мелітополя Запорізької області прогриміли два вибухи. До місця вибуху виїжджали карети швидкої допомоги.

А в ніч на п'ятницю, 16 вересня, прогриміли нові вибухи. За даними мера міста Івана Федорова, "над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", подробиці з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.

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