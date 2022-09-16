Прильоти по аеродрому і базі РФ: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи

У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів, підкреслив Іван Федоров.
В Мелітополі Запорізької області, захопленому російськими окупантами, в ніч на п'ятницю, 16 вересня, прогриміли нові вибухи.
Про це мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його даними, "над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", подробиці з'ясовуються.
"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Подробиці уточнюємо", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.
Також відомо, що був знищено штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, де окупанти і колаборанти готувалися до "референдуму". Штаб вони організували в захопленому приміщенні "Нової Пошти".
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