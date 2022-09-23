У Мелітополі прогримів вибух в перший день псевдореферендуму

У Мелітополі в перший день псевдореферендуму прогримів вибух/ УНІАН, з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі о 07:00 в п’ятницю, 23 вересня, пролунав потужний вибух.

Його добре відчули мешканці у центрі міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, місцеві жителі після вибуху бояться виходити з дому, а окупанти можуть цим скористатися.

"Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – у перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", – зазначає Федоров.

Він додав, що інформація ще уточнюється.

У той же час мер міста закликав мелітопольців триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки, адже "поряд з ними постійно щось вибухає".

скрін

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня. "Парламент" так званої "ЛНР" проголосував за проведення "референдуму" про входження до складу країни-агресора РФ.

Глава так званої "ДНР "Денис Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ "у разі позитивного рішення за підсумками референдуму".

Ввечері 21 вересня президент країни-агресорки РФ Володимир Путін оголосив у відеозверненні про проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України і цинічно пояснив "причину".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани РФ щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаного із загрозою розгрому армією України російських окупаційних військ. Єрмак підкреслив, що загрозу можна відбити тільки силою, і Київ вирішити це питання.

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