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Чи зможе Україна повернутись до кордонів 1991 року: тривожний прогноз

Марія Николишин
17 вересня 2024, 05:15
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У ситуації, коли визначається перспектива розвитку держави, питання територій, лінії фронту і кордонів відходить на другий план, каже Рустамзаде.
Чи зможе Україна повернутись до кордонів 1991 року: тривожний прогноз
Чи зможе Україна повернутись до кордонів 1991 року / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap.live

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде припустив, чи зможе Україна повернутись до кордонів 1991 року.

"Ні. На мій погляд, для України буде вже дуже великим успіхом, якщо вона відвоює своє право на незалежність і можливість ухвалювати рішення щодо вступу до НАТО і Євросоюзу. Адже Україна може зіткнутися з тим, що їй запропонують повернення окремих територій в обмін на її нейтралітет. І якщо Київ погодиться, я вважаю, ви воювали даремно. Оскільки в цьому випадку через 5-7 років Україна знову "повернеться в лоно матінки-Росії", як це сталося з Грузією", - сказав він на чаті в Главреді.

На питання, чи йдеться про припинення бойових дій по тій лінії фронту, що є зараз, він відповів, що головні питання - чи залишиться Україна незалежною, і чи змусять її зобов'язатися бути нейтральною державою.

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"У ситуації, коли визначається перспектива розвитку держави, питання територій, лінії фронту і кордонів відходить на другий план. Інакше кажучи, Україна може зіткнутися з вибором: або зберегти незалежність, за що і воювали, або стати нейтральною державою, яка вже через 5-10 років знову опиниться під впливом Росії. Якщо сценарій нейтралітету стане реальністю, яка тоді різниця, де проходитимуть кордони нової УРСР?", - додав Рустамзаде.

Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія зіткнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для ведення війни проти України. Внаслідок цього поглибиться залежність РФ від іноземних партнерів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував ймовірний формат завершення війни в Україні. За його словами, український уряд має стати лідером у питанні завершення війни в Україні, а мирний план не має бути нав'язаний країні ззовні.

В той же час, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що російське керівництво має намір завершити війну в Україні до кінця 2025 - початку 2026 року. Для Росії це критичний термін, аби досягти перемоги, оскільки з середини 2025 року країна зіткнеться з серйозними економічними проблемами та потребою в мобілізації.

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