Чи зможе Україна повернути окуповані РФ землі: несподіваний прогноз

На сьогодні Україні не вистачає людей навіть для того, щоб відстояти лінію фронту, нагадав Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко прокоментував варіанти закінчення війни / Главред, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Важливе із заяв Фесенка:

Питання "відвоювання" окупованих РФ територій залежить насамперед від самих українців

На сьогодні Україні не вистачає людей навіть для того, щоб відстояти лінію фронту

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував запитання про те, чи здатна Україна не тільки ефективно оборонятися, а й повертати захоплене Росією за підтримки союзників.

"Щодо зброї у нас немає критичної залежності від США. Також торік півроку ми не отримували американську зброю, але катастрофи не сталося. Це, на жаль, погіршило наші позиції щодо артилерії, снарядів тощо. Зараз на лінії фронту головна ударна сила в прямому і переносному сенсах - це бойові дрони, які на 90% ми виробляємо самі. У цьому є підтримка наших партнерів щодо компонентів, окремих технологій і фінансів, але немає залежності від США. Ба більше, американці зараз готові до спільного виробництва", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт наголосив на важливості підтримки партнерів, насамперед, фінансової, проте не менш важливими є поставки зброї, особливо систем ППО і ракет для них.

На його думку, питання про те, чи здатна Україна "відвоювати" окуповані РФ землі, залежить насамперед від самих українців.

"Щоб відвойовувати, потрібні люди на фронті. А нам зараз людей на фронті не вистачає навіть для того, щоб відстоювати те, що ми контролюємо. Нещодавня історія біля Добропілля це, на жаль, показала. І це не єдиний приклад. Наша головна проблема в тому, що не вистачає людей на фронті, а не в наших союзниках, не в підтримці США і Європи. На жаль, це наша внутрішня проблема", - вважає співрозмовник.

Він зазначає, що на сьогодні Україні не вистачає людей для того, щоб відстояти лінію фронту, не кажучи вже про те, щоб щось "відвойовувати".

"Якщо хто хоче відвойовувати, то вперед, на фронт! Покажи, що ти готовий допомогти своїй країні відвоювати окуповані території, а не обговорювати це в інтернеті, лежачи на дивані <...> Тому зараз наша офіційна позиція, яку підтримує більшість українців, судячи з даних соціологів, полягає в припиненні вогню по лінії фронту. Це найреалістичніший вихід із війни на даний момент. Як я говорив вище, також можливий варіант із гібридною (обмеженою) мирною угодою, але це потребуватиме часу і непростих переговорів. Як воно буде - подивимося, рано робити висновки", - додав Фесенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Фесенка:

Коли закінчиться війна: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ і льотчик-інструктор Роман Светан вважає, що повне завершення війни з виходом України на державні кордони можливе лише після початку розпаду Росії.

На його думку, війна не припиниться доти, доки Україна не відновить контроль над усіма своїми територіями, а Росія - або не почне розвалюватися, або не змінить керівництво. Одним із ключових факторів, здатних запустити ці процеси, експерт називає удари по енергетичній інфраструктурі РФ.

Светан припускає, що після початку розвалу або політичних змін у Москві російська армія почне відступати. На весь процес, за його оцінкою, може піти близько 3-4 років від початку масштабної визвольної операції. Він вважає, що така операція вже почалася із систематичних ударів по військових об'єктах у Криму, включно із системами ППО.

Виходячи з цієї логіки, завершення війни можливе не раніше 2028-2029 років.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

