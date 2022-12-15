"Дивлюся на його портрет": Залужний розповів, хто для нього приклад

За словами Залужного, це людина, якій було важко, тому що він всім допомагав.

Валерій Залужний, Геннадій Воробйов / Офіс Президента, Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, на кого він рівняється і кого вважає прикладом для себе.

В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, що це колишній командувач Сухопутними військами України Геннадій Воробйов.

"У мене є портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова (командувач Сухопутними військами України з 2009 по 2014 рік). Це була людина, яку дуже поважали в армії. Чому він у мене тут? Коли мені спокійно, коли все йде добре, ця картинка зазвичай лежить обличчям вниз, мені не потрібно на неї дивитися, коли у мене виникають сумніви в чомусь, я висловлюю це прямо, я обертаюся і дивлюся на його портрет, намагаючись зрозуміти, як вчинив би в цій ситуації Геннадій Воробйов", - розповів Залужний.

За словами Залужного, це людина, якій було важко, тому що він всім допомагав.

"Він знав усіх у Збройних Силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників і т.д. йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Це приклад", - пояснив Залужний.

Геннадій Воробйов - що про нього відомо

Геннадій Воробйов / УНІАН

Геннадій Воробйов Український військовий, генерал-полковник, кандидат історичних наук. З 18 листопада 2009 року по 17 січня 2014 року – командувач Сухопутними військами Збройних сил України. З 16 лютого 2014 року перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України. З 21 травня 2016 року — в.о. начальника та начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Раптово помер у 2017 році у віці 55 років.

Що ще сказав Залужний в інтерв'ю

На даний момент російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу". Як зазначає Валерій Залужний, щоб домогтися цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягнули лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їх головної стратегічної проблеми.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти з цієї ситуації (війни в Україні).

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