glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дивлюся на його портрет": Залужний розповів, хто для нього приклад

15 грудня 2022, 18:07
За словами Залужного, це людина, якій було важко, тому що він всім допомагав.
Валерій Залужний, Геннадій Воробйов
Валерій Залужний, Геннадій Воробйов / Офіс Президента, Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, на кого він рівняється і кого вважає прикладом для себе.

В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, що це колишній командувач Сухопутними військами України Геннадій Воробйов.

"У мене є портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова (командувач Сухопутними військами України з 2009 по 2014 рік). Це була людина, яку дуже поважали в армії. Чому він у мене тут? Коли мені спокійно, коли все йде добре, ця картинка зазвичай лежить обличчям вниз, мені не потрібно на неї дивитися, коли у мене виникають сумніви в чомусь, я висловлюю це прямо, я обертаюся і дивлюся на його портрет, намагаючись зрозуміти, як вчинив би в цій ситуації Геннадій Воробйов", - розповів Залужний.

За словами Залужного, це людина, якій було важко, тому що він всім допомагав.

"Він знав усіх у Збройних Силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників і т.д. йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Це приклад", - пояснив Залужний.

Геннадій Воробйов - що про нього відомо

Геннадій Воробйов
Геннадій Воробйов / УНІАН

Геннадій Воробйов

Український військовий, генерал-полковник, кандидат історичних наук. З 18 листопада 2009 року по 17 січня 2014 року – командувач Сухопутними військами Збройних сил України. З 16 лютого 2014 року перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України. З 21 травня 2016 року — в.о. начальника та начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Раптово помер у 2017 році у віці 55 років.

Що ще сказав Залужний в інтерв'ю

На даний момент російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу". Як зазначає Валерій Залужний, щоб домогтися цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягнули лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їх головної стратегічної проблеми.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти з цієї ситуації (війни в Україні).

Читайте також:

Геннадій Воробйов Валерій Залужний
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:00

"Ракети і дрони": експерт спрогнозував, коли росіяни масовано вдарять по Україні

19:00

Гороскоп на завтра 16 грудня 2022: Рибам - афери і маніпуляції, а Скорпіонам - втрати

18:25

"У Москві гола шафа": британський адмірал пояснив, чому РФ скоро зазнає краху у війні з УкраїноюВідео

18:07

"Дивлюся на його портрет": Залужний розповів, хто для нього прикладВідео

17:25

"Готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її": розлучений Слава Дьомін показав кохану жінку

Реклама
17:08

Україну накриють хуртовини і сніговий ураган: синоптики попередили про потужний циклонВідео

17:01

"Починати війну було трагічною помилкою": Зеленський пояснив, як Путін може вберегти своє життяВідео

16:38

Прикмети на 16 грудня: які 4 заборони не можна порушувати, щоб весь 2023 рік не жити в бідностіВідео

16:28

"Думало воно, що зможе свято відібрати": актори Вечірнього Кварталу анонсували святкові концертиВідео

16:14

Повторний наступ на Київ та мобілізація: найважливіше з інтерв'ю ЗалужногоВідео

16:04

В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO "ПоплавОК" актуально

15:43

"Наступні півроку стануть вирішальними для України": Зеленський зробив важливу заявуВідео

15:29

Ризикуєте залишитися без вечері і без посуду: що не можна ставити в духовку

15:27

"Росія готує 200 тисяч нових солдатів": Залужний заявив, що армія РФ знову піде на штурм КиєваВідео

15:19

"Звичайний держиморда часів Петра I": Залужний жорстко вилаяв окупанта СуровікінаВідео

14:57

У Генштабі однозначно відповіли щодо можливого "святкового перемир'я"Відео

14:53

З Днем працівників суду: яскраві картинки та чудові привітання у віршах та прозіФото

14:45

Найсмачніша і дуже швидка піца на сковороді за 5 хвилин: рецепт, від якого всі у захватіВідео

14:41

Втрати РФ перевалили за 100 тисяч: у Зеленського назвали разючу цифруВідео

14:33

"Виконували роботу краще за них": Гаррі і Меган Маркл посварили Чарльза і королівську сім'юВідео

Реклама
14:10

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народуВідео

14:07

Військові пропонують обміняти депутатів Южноукраїнської міськради, які не захотіли заборонити ОПЗЖ, на полонених

13:56

Путін відмовився грати в хокей після чуток про операцію - Daily Star

13:43

Дії режиму Лукашенка вказують на підготовку Білорусі до війни проти України - ГенштабВідео

13:20

97% українців впевнені, що Україна відіб'є напад Росії - опитуванняВідео

13:17

Україна отримає ЗРК "Patriot": експерт розповів, де стоятимуть перші системиВідео

12:59

ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з-під Лиману: у Генштабі розкрили деталіВідео

12:51

Страх висадки десанту ЗСУ: окупанти в Криму риють окопи, траншеї та підсилюють берегову лінію - ГУРВідео

12:50

Собчак загрожує суд: журналістка заборгувала за ремонт у новому будинку і не платить

12:32

"Як зомбі лізуть, не рахують загиблих": окупанти намагаються розтягнути фронт - ЄрмакВідео

12:27

Західні партнери зробили перший крок до закриття українського неба - СвітанВідео

12:25

Дочка Заворотнюк втекла з Росії в Дубай

12:23

Від чого залежить перемога ЗСУ і що штовхне РФ на "жест доброї волі": прогноз Bloomberg

12:20

"Напіруетилась": Волочкова впала з каструль під час виконання циркового номера

12:03

ЗСУ тримають під вогнем логістику на лівобережжі Херсонщини, війська РФ панікують - ОК ПівденьВідео

11:55

5 дешевих способів, які врятують праску від накипу і нагару

11:45

Заступник Мінцифри Вискуб: за реформою містобудування майбутнє

11:29

Знищити "яблуко розбрату": експерт назвав головну умову завершення війниВідео

11:27

Близький друг Олега Винника показав, як співак виглядає зараз

11:20

Невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт: хто отримає 250 мільйонів спадщини

Реклама
11:07

До Конгресу США внесли резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН - Foreign PolicyВідео

10:54

"Загинув експрезидент України": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

10:44

Ахеджакова поплатилася за засудження війни і підтримку України

10:39

Військовий експерт пояснив, чи зможе система Patriot "пачками" збивати іранські дрони

10:29

Омолоджувальні стрижки для круглого обличчя 2023: 4 вдалі варіанти, що дійсно роблять стрункою

10:24

"Вирішальна перевага" над РФ: Захід може озброїти Україну винищувачами - ЗМІВідео

10:15

Штаб ССО отримав потужний генератор від Олега Крота з TECHIIA

10:00

День Святого Миколая 2023: що можна і що не варто дарувати дітям

09:53

Ротація військ і додатковий призов: у Зеленського пояснили ситуацію з мобілізацією в УкраїніВідео

09:52

"Дізнаємося до Нового року або після": експерт оцінив чутки про зброю ЗСУ, здатну бити по МосквіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти