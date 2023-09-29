Чи зможуть жінки-медики виїхати з України з 1 жовтня: відповідь прикордонників

Жінки-медики, які з 1 жовтня 2023 року мають стати на військовий облік, матимуть право перетинати державний кордон України. Також діє постанова Кабміну №57, згідно з якою обмеження діють для посадових осіб – як чоловіків, так і жінок. Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що для жінок-медичних працівників, які повинні стати на військовий облік, обмежень з питань перетину кордону не буде.
"Змін, пов'язаних з перетином кордону для жінок, які повинні стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків у віці 18-60 років, а також для різних посадових осіб, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін в обмеженні в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня повинні стати на військовий облік, немає", - пояснив ситуацію Демченко.відео дня
Також він додав, що жінки, які вже перебувають на військовому обліку, можуть перетинати кордон.
Військовозобов'язаним жінкам виїзд за кордон не заборонено
Адвокат Євген Воробйов в коментарі Главреду сказав, що держава може мобілізувати жінок з медичною та фармацевтичною спеціальностями. Однак їм дозволено перетинати кордон.
"Поки що рішення про обмеження виїзду військовозобов'язаних жінок не ухвалено. Його може ухвалити військове командування разом з Державною прикордонною службою України відповідно до норм ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", - підкреслив Воробйов.
Військовий облік для жінок в Україні
1 жовтня жінки в Україні з медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. У Генштабі ЗСУ заявили, що обов'язкової мобілізації жінок не буде, для них призов на добровільній основі.
Адвокат Марина Бекало розповіла, хто з жінок має стати на військовий облік в Україні. Це громадянки віком від 18 до 60 років, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальності та придатні до несення військової служби за станом здоров'я.
У Міністерстві охорони здоров'я закликали жінок-медиків і фармацевтів стати на військовий облік.
"Більше 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків і жінок-фармацевтів працювала недосконало, тому частина медиків в ньому не враховані. Тому з 1 жовтня 2023 року на військовий облік повинні стати всі жінки-медики і жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували", - підкреслили в МОЗ.
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