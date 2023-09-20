Електронний реєстр військовозобов'язаних: що дізнається Міноборони про українців

Міністерство оборони в рамках електронного реєстру військовозобов'язаних України отримає доступ практично до більшості офіційних даних про громадян.

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ТЦК отримає інформацію про стан здоров'я, володіння іноземними мовами та місце роботи військовозобов'язаного / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Влада проводить активну роботу задля створення електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні. Міністерство оборони і Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати) отримають практично всю інформацію про військовозобов'язаних громадян віком від 17 до 60 років.

Як в Україні створюють єдиний реєстр військовозобов'язаних

Влада ухвалила рішення створити єдиний електронний реєстр призовників, щоб упорядкувати питання призову до ЗСУ. Після прийняття Верховною Радою законопроекту №10062 буде створюватися реєстр з розширеним списком даних про військовозобов'язаних.

Постанова Кабінету Міністрів №1487 визначила, з яких реєстрів ТЦК отримають дані про військовозобов'язаних українців. Йдеться, в тому числі, про доступ до реєстрів МВС, податкової, Міносвіти, судової системи та Офісу Генерального прокурора.

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Інша постанова Кабміну, №1493 від 30 грудня 2022 року, визначає конкретні дані, які отримають ТЦК. Не виключено, що даних, що передаються в Міноборони, насправді буде більше.

Які дані військовозобов'язаних отримають ТЦК

Прізвище громадянина;

Ім'я власне;

По батькові;

Стать, дата і місце народження;

Місце проживання та місцезнаходження;

Телефони, адреси електронної пошти та інші засоби зв'язку з громадянином;

Відомості про батьків, опікунів, піклувальників представників;

Інформація про сімейний стан, сім'ю та дітей;

Дані внутрішнього паспорта та паспорта для виїзду за кордон - серія, номер, дата видачі, інформація про орган, який видав документ, термін дії документа;

Інформація про громадянство;

Відомості про визнання особи недієздатною;

Документи, що підтверджують смерть особи або інформація про те, що громадянин пропав безвісти;

Інформація про зайнятість громадянина - код підприємства, місце, де працює людина, посада;

Ідентифікаційний код;

Відцифрований образ обличчя;

Інформація про дату та мету виїзду за межі території України та дату повернення до України;

Інформація про освіту та спеціальність;

Відомості про стан здоров'я (встановлення або зміна групи інвалідності), які будуть збиратися і для визначення придатності громадянина до військової служби;

Інформація про притягнення до кримінальної відповідальності;

Відомості про адміністративні порушення громадянина;

Інформація про те, чи розглядається стосовно громадянина кримінальна справа;

Відомості про наявність або відсутність судимості;

Інформація про статус ветерана війни;

Відомості про володіння іноземними мовами;

Інформація про документи про право на володіння і користування зброєю;

Відомості про проходження освітніх курсів, курсів підвищення кваліфікації;

Інформація про документи, які надають громадянину право на в'їзд або виїзд з України;

Відомості про документи, які дозволяють людині постійно проживати за кордоном і повертатися в Україну;

Водійські права;

Інформація про рішення, які підлягають примусовому виконанню;

Які ще дані військовозобов'язаних отримає Міноборони

Відомості про виконання військового обов'язку та проходження військової служби;

Військово-облікові дані військовозобов'язаного;

Відомості про проходження медичного огляду, рішення військово-лікарської експертизи;

Інформація про проходження громадянином України альтернативної служби;

Відомості про участь у бойових діях.

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