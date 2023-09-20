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Електронний реєстр військовозобов'язаних: що дізнається Міноборони про українців

Андрій Ганчук
20 вересня 2023, 17:21 оновлено 20 вересня, 17:28
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Міністерство оборони в рамках електронного реєстру військовозобов'язаних України отримає доступ практично до більшості офіційних даних про громадян.
ТЦК, ВСУ, військкомат, призов
ТЦК отримає інформацію про стан здоров'я, володіння іноземними мовами та місце роботи військовозобов'язаного / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Влада проводить активну роботу задля створення електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні. Міністерство оборони і Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати) отримають практично всю інформацію про військовозобов'язаних громадян віком від 17 до 60 років.

Як в Україні створюють єдиний реєстр військовозобов'язаних

Влада ухвалила рішення створити єдиний електронний реєстр призовників, щоб упорядкувати питання призову до ЗСУ. Після прийняття Верховною Радою законопроекту №10062 буде створюватися реєстр з розширеним списком даних про військовозобов'язаних.

Постанова Кабінету Міністрів №1487 визначила, з яких реєстрів ТЦК отримають дані про військовозобов'язаних українців. Йдеться, в тому числі, про доступ до реєстрів МВС, податкової, Міносвіти, судової системи та Офісу Генерального прокурора.

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Інша постанова Кабміну, №1493 від 30 грудня 2022 року, визначає конкретні дані, які отримають ТЦК. Не виключено, що даних, що передаються в Міноборони, насправді буде більше.

Які дані військовозобов'язаних отримають ТЦК

Прізвище громадянина;

Ім'я власне;

По батькові;

Стать, дата і місце народження;

Місце проживання та місцезнаходження;

Телефони, адреси електронної пошти та інші засоби зв'язку з громадянином;

Відомості про батьків, опікунів, піклувальників представників;

Інформація про сімейний стан, сім'ю та дітей;

Дані внутрішнього паспорта та паспорта для виїзду за кордон - серія, номер, дата видачі, інформація про орган, який видав документ, термін дії документа;

Інформація про громадянство;

Відомості про визнання особи недієздатною;

Документи, що підтверджують смерть особи або інформація про те, що громадянин пропав безвісти;

Інформація про зайнятість громадянина - код підприємства, місце, де працює людина, посада;

Ідентифікаційний код;

Відцифрований образ обличчя;

Інформація про дату та мету виїзду за межі території України та дату повернення до України;

Інформація про освіту та спеціальність;

Відомості про стан здоров'я (встановлення або зміна групи інвалідності), які будуть збиратися і для визначення придатності громадянина до військової служби;

Інформація про притягнення до кримінальної відповідальності;

Відомості про адміністративні порушення громадянина;

Інформація про те, чи розглядається стосовно громадянина кримінальна справа;

Відомості про наявність або відсутність судимості;

Інформація про статус ветерана війни;

Відомості про володіння іноземними мовами;

Інформація про документи про право на володіння і користування зброєю;

Відомості про проходження освітніх курсів, курсів підвищення кваліфікації;

Інформація про документи, які надають громадянину право на в'їзд або виїзд з України;

Відомості про документи, які дозволяють людині постійно проживати за кордоном і повертатися в Україну;

Водійські права;

Інформація про рішення, які підлягають примусовому виконанню;

Які ще дані військовозобов'язаних отримає Міноборони

Відомості про виконання військового обов'язку та проходження військової служби;

Військово-облікові дані військовозобов'язаного;

Відомості про проходження медичного огляду, рішення військово-лікарської експертизи;

Інформація про проходження громадянином України альтернативної служби;

Відомості про участь у бойових діях.

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військкомати електронний реєстр Міноборони України
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