Електронний реєстр військовозобов'язаних: що дізнається Міноборони про українців

Влада проводить активну роботу задля створення електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні. Міністерство оборони і Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати) отримають практично всю інформацію про військовозобов'язаних громадян віком від 17 до 60 років.
Як в Україні створюють єдиний реєстр військовозобов'язаних
Влада ухвалила рішення створити єдиний електронний реєстр призовників, щоб упорядкувати питання призову до ЗСУ. Після прийняття Верховною Радою законопроекту №10062 буде створюватися реєстр з розширеним списком даних про військовозобов'язаних.
Постанова Кабінету Міністрів №1487 визначила, з яких реєстрів ТЦК отримають дані про військовозобов'язаних українців. Йдеться, в тому числі, про доступ до реєстрів МВС, податкової, Міносвіти, судової системи та Офісу Генерального прокурора.
Інша постанова Кабміну, №1493 від 30 грудня 2022 року, визначає конкретні дані, які отримають ТЦК. Не виключено, що даних, що передаються в Міноборони, насправді буде більше.
Які дані військовозобов'язаних отримають ТЦК
Прізвище громадянина;
Ім'я власне;
По батькові;
Стать, дата і місце народження;
Місце проживання та місцезнаходження;
Телефони, адреси електронної пошти та інші засоби зв'язку з громадянином;
Відомості про батьків, опікунів, піклувальників представників;
Інформація про сімейний стан, сім'ю та дітей;
Дані внутрішнього паспорта та паспорта для виїзду за кордон - серія, номер, дата видачі, інформація про орган, який видав документ, термін дії документа;
Інформація про громадянство;
Відомості про визнання особи недієздатною;
Документи, що підтверджують смерть особи або інформація про те, що громадянин пропав безвісти;
Інформація про зайнятість громадянина - код підприємства, місце, де працює людина, посада;
Ідентифікаційний код;
Відцифрований образ обличчя;
Інформація про дату та мету виїзду за межі території України та дату повернення до України;
Інформація про освіту та спеціальність;
Відомості про стан здоров'я (встановлення або зміна групи інвалідності), які будуть збиратися і для визначення придатності громадянина до військової служби;
Інформація про притягнення до кримінальної відповідальності;
Відомості про адміністративні порушення громадянина;
Інформація про те, чи розглядається стосовно громадянина кримінальна справа;
Відомості про наявність або відсутність судимості;
Інформація про статус ветерана війни;
Відомості про володіння іноземними мовами;
Інформація про документи про право на володіння і користування зброєю;
Відомості про проходження освітніх курсів, курсів підвищення кваліфікації;
Інформація про документи, які надають громадянину право на в'їзд або виїзд з України;
Відомості про документи, які дозволяють людині постійно проживати за кордоном і повертатися в Україну;
Водійські права;
Інформація про рішення, які підлягають примусовому виконанню;
Які ще дані військовозобов'язаних отримає Міноборони
Відомості про виконання військового обов'язку та проходження військової служби;
Військово-облікові дані військовозобов'язаного;
Відомості про проходження медичного огляду, рішення військово-лікарської експертизи;
Інформація про проходження громадянином України альтернативної служби;
Відомості про участь у бойових діях.