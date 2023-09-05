З 1 жовтня українки повинні ставати на військовий облік: кого це торкнеться

Взяття на військовий облік - це не призов на службу. Крім деяких спеціальностей, військовий облік для жінок буде добровільним.

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Військовий облік для жінок певних професій стане обов'язковим з 1 жовтня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

З 1 жовтня 2023 року українки, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність, будуть зобов'язані реєструватися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими військовій, можуть стати на облік за власним бажанням.

Адвокат Марина Бекало в коментарі ТСН пояснила, які обов'язки будуть у жінок, які стануть на облік і чи будуть їх випускати за кордон.

Хто повинен стати на військовий облік

Військовому обліку підлягають жінки, придатні за станом здоров'я віком від 18-60 років, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

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Хто може стати на військовий облік добровільно

Всі жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я і мають спеціальність та/або професію, споріднену військово-обліковій, підлягають взяттю на військовий облік за їхнім бажанням.

Перелік таких професій затверджено наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313. До них відносяться: юристи, психологи, ветеринари, бухгалтери, програмісти, менеджери, працівники банківської системи, секретарі, фотографи тощо.

Як стати на облік жінкам

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК.

Необхідні документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-карта;

ідентифікаційний номер;

документ про отримання спеціальності / професії;

довідка по роботі із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей / документ про опіку;

свідоцтво про одруження;

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Коли жінка приходить в ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особисту справу.

Далі вона повинна бути спрямована на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби.

Які обов'язки будуть у жінок, які стануть на облік

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками.

Що буде з вагітними жінками

Вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну і перебігу вагітності.

"Вже призвані під час мобілізації жінки військовослужбовці мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю (незалежно від перебігу та терміну) та у зв'язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку", – пояснила адвокат.

Як влаштуватися на роботу без військового квитка

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебували на військовому обліку в ТЦК СП, не отримували військово-обліковий документ, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Водночас роботодавці, які прийняли на роботу жінок, які отримали освіту з медичної або фармацевтичної спеціальності й не перебувають на військовому обліку, повинні сповістити про прийняття на роботу жінку, відповідний ТЦК СП.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного ТЦК СП з метою взяття їх на облік.

Чи зможуть жінки виїжджати за кордон

Обмеження права на перетин кордону стосуються військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Жодних змін щодо обмеження в праві виїзду жінок, які перебувають на військовому обліку, поки немає.

Мобілізація в Україні

В Україні зменшили граничний вік призовників. На початку травня Кабінет міністрів схвалив зміни до законопроекту "Про військовий обов'язок і військову службу".

В Україні може збільшитися кількість мобілізованих. Міноборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні чоловіки, які були визнані обмежено придатними для військової служби, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ - але є певні непрості нюанси.

Влада Польщі передає Україні окремих громадян, які сприяли незаконному вивезенню українських чоловіків за кордон, що підлягають мобілізації. Рішення про екстрадицію порушників ухвалює суд.

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