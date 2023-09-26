Жінки мають стати на військовий облік: у МОЗ розповіли, що зміниться з 1 жовтня

Всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають перебувати на військовому обліку.

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У МОЗ розповіли про військовий облік медиків / колаж: Главред, фото: Міноборони України, pexels.com

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, всі жінки-медики та жінки-фармацевти від 1 жовтня 2023 року мають стати на військовий облік.

"Понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала недосконало, через що частина медиків в ньому не враховані. Тому від 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували", - йдеться у повідомленні МОЗ.

У пресслужбі МОЗ також повідомили, що всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо мають перебувати на військовому обліку.

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"Ця норма не нова і діє ще від 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку", - додали у міністерстві.

У МОЗ також наголосили, що постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

Також від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичній або фармацевтичній спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за два місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки - до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років", - пояснили у МОЗ.

Працевлаштування

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про неї Територіальний центр комплектування.

Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для взяття на військовий облік.

Виїзд жінок за кордон

Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи від 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок - не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, кому із жінок потрібно обов'язково ставати на військовий облік. Горбач зазначив, що у ЗСУ жінки переважно служать на керівних посадах, адже прийшли на службу до початку повномасштабного вторгнення.

Стало відомо, кого не братимуть на роботу без військового квитка. Згідно з розпорядженням Кабміну, жінки медичних і фармацевтичних спеціальностей повинні стати на військовий облік і перебувати на ньому до 60 років.

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