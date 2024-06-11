ЗМІ дізналися дивні подробиці 'смерті' зрадника Мацегори

Чутки про смерть зрадника України, колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегори поширив російський фейковий акаунт, пише видання Медіазона.
Зазначається, що акаунт під виглядом родички Мацегори, який спочатку й опублікував інформацію про його смерть, ще у квітні мав інший нікнейм - Nik Bondar.
Після цього про смерть Мацегори без зазначення джерела даних написали прокремлівські телеграм-канали.
Представник військової розвідки України Андрій Юсов, також не називаючи джерела, "підтвердив" це "Суспільному". Потім його слова замінили на "потребує додаткового уточнення".
Що таке "Медіазона"?
"Медіазона" - російське інтернет-ЗМІ, засноване Петром Верзиловим і двома членкинями російського панк-рок гурту "Pussy Riot", Марією Альохіною і Надією Толоконниковою. Головний редактор - російський політичний журналіст Сергій Смирнов.
Засновники "Медіазони" зазначили, що окрім висвітлення російських судів, в'язниць тощо, інтернет-ЗМІ було створено для заповнення порожнини, штучно створеної Кремлем методом репресій щодо незалежних медіа Росії.
Ліквідація Мацегори - подробиці
У вівторок, 11 червня, ЗМІ повідомляли, що зрадник України і колаборант, колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора помер у московській лікарні. Напередодні в нього стріляли. Стверджується, що колишній український чиновник помер, не приходячи до тями.
Під час окупації Куп'янська член ОПЗЖ і міський голова Мацегора прийняв "нову владу", а після звільнення населеного пункту втік до Старого Оскола Бєлгородської області від українського правосуддя.
У Росії колаборант працював директором ФОК "Георгіївський".
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