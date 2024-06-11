ЗМІ дізналися дивні подробиці 'смерті' зрадника Мацегори

В українській розвідці поки уточнюють подробиці.

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Чи помер Мацегора? Читайте на Главреді / Колаж Главреда. Фото: російські пабліки

Чутки про смерть зрадника України, колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегори поширив російський фейковий акаунт, пише видання Медіазона.

Зазначається, що акаунт під виглядом родички Мацегори, який спочатку й опублікував інформацію про його смерть, ще у квітні мав інший нікнейм - Nik Bondar.

Після цього про смерть Мацегори без зазначення джерела даних написали прокремлівські телеграм-канали.

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Представник військової розвідки України Андрій Юсов, також не називаючи джерела, "підтвердив" це "Суспільному". Потім його слова замінили на "потребує додаткового уточнення".

Що таке "Медіазона"? "Медіазона" - російське інтернет-ЗМІ, засноване Петром Верзиловим і двома членкинями російського панк-рок гурту "Pussy Riot", Марією Альохіною і Надією Толоконниковою. Головний редактор - російський політичний журналіст Сергій Смирнов. Засновники "Медіазони" зазначили, що окрім висвітлення російських судів, в'язниць тощо, інтернет-ЗМІ було створено для заповнення порожнини, штучно створеної Кремлем методом репресій щодо незалежних медіа Росії.

Ліквідація Мацегори - подробиці

У вівторок, 11 червня, ЗМІ повідомляли, що зрадник України і колаборант, колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора помер у московській лікарні. Напередодні в нього стріляли. Стверджується, що колишній український чиновник помер, не приходячи до тями.

Під час окупації Куп'янська член ОПЗЖ і міський голова Мацегора прийняв "нову владу", а після звільнення населеного пункту втік до Старого Оскола Бєлгородської області від українського правосуддя.

У Росії колаборант працював директором ФОК "Георгіївський".

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