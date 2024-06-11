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"Чемодан-вокзал..." не допомогли: у РФ "законсервувався" зрадник України Мацегора

Яна Ставська
11 червня 2024, 19:00
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Мацегора входив до партії ОПЗЖ і добровільно пішов на співпрацю з окупантами.
'Чемодан-вокзал...' не допомогли: у РФ 'законсервувався' зрадник України Мацегора
Зрадника Мацегору ліквідовано / Колаж Главреда. Фото: російські пабліки

У московській лікарні у вівторок, 11 червня, помер зрадник України і колаборант, колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора. Напередодні у нього стріляли, повідомляють його родичі в забороненій мережі "Вконтакте".

Замах на Мацегору було скоєно 7 червня біля його нового будинку в Старому Осколі.

Стверджується, що колишній український чиновник помер, не приходячи до тями.

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Хто такий Мацегора - що відомо про його зраду

Під час окупації Куп'янська член ОПЗЖ і міський голова Мацегора прийняв "нову владу", а після звільнення населеного пункту втік до Старого Оскола Бєлгородської області від українського правосуддя.

При цьому в березні 2022 року він ніс нісенітницю, що СБУ нібито викрала його 20-річну доньку. Колаборант намагався виправдати зраду "спробою зберегти місто від штурму".

В Україні Мацегору звинувачували у наданні ресурсів російській окупаційній армії.

У Росії колаборант працював директором ФОК "Георгіївський".

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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