Україна отримає 100 ракет для Patriot: Пісторіус оголосив про потужний пакет допомоги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

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Німеччина із союзниками передає Україні 100 ракет для систем Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Україна отримає 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Їх передасть Німеччина разом із союзниками. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини. Німецький міністр зазначив, що під час нещодавньої поїздки до Одеси побачив наслідки ударів російських окупантів по місту.

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"Особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - заявив міністр.

За словами Пісторіуса, понад 30 ракет для Patriot із 100 уже передали. Міністр оборони Німеччини наголосив, що ракети його країна передає в рамках ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні", - сказав Пісторіус.

Також незабаром Україні передадуть протитанкову зброю, компоненти для артилерійських боєприпасів, кілька тисяч ударних дронів і антидронове обладнання, а також ручну зброю, зокрема, снайперські гвинтівки. Німецький міністр підкреслив, що така допомога сприятиме захисту інфраструктури України та допоможе зберегти життя мирних людей.

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні систем ППО - що відомо про ЗРК "Patriot"

Як раніше повідомляв Главред, уряд Німеччини розглядає можливість надіслати до України ще одну зенітно-ракетну батарею Patriot для посилення української протиповітряної оборони.

Україна отримає від Німеччини нові системи протиповітряної оборони, зокрема "Patriot", ракети та боєприпаси. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про це 11 червня на конференції з відновлення України в Берліні.

Крім цього, на запитання щодо поставок Taurus до Києва, Шольц не відповів. Замість цього, він нагадав, що Німеччина активно розширює постачання систем ППО до України, зокрема "Patriot", і сподівається на підтримку інших країн у цьому питанні.

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