Смертність українців за рік зросла на понад 25% – нові дані Держстату

Населення скоротилося на 300 тисяч людей від початку року / ua.depositphotos.com

Загальна смертність серед населення в Україні у жовтні цього року порівняно з минулим роком зросла на 25,8%.

Такі нові дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-жовтень 2021 року оприлюднила Державна служба статистики.

В Україні у період з січня по жовтень цього року померли 562 137 людей. Минулого року за такий самий період померли 426 687 осіб.

Лише за жовтень 2021 року померли 74 282 особи. При цьому у жовтні 2020-го ця кількість становила 59 047 осіб – тобто на 15 235 менше.

Народжуваність в Україні скоротилася. Так, якщо у період з січня по жовтень цього року народилося 229 209 осіб, то за такий же період минулого року – 247 278 осіб.

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У 2021 році до жовтня міграційний приріст становив 15 473 особи, тоді як минулого року було на 8 621 менше – 6 852 людини.

Станом на 1 листопада чисельність населення в Україні становила 41 270 899 осіб. Беручи до уваги смертність, народжуваність та міграційні процеси, кількість населення у нашій державі від початку року скоротилася на 317 455 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні смертність від COVID-19 вдвічі вища за офіційну статистику. Крім того, вчені з Академії наук заявили, що упродовж останнього часу летальність від коронавірусу в Україні залишилася близька до 3%.

При цьому в Національній академії наук наголошували, що коронавірус на третьому місці серед причин смертей в Україні. На першому і другому місці – серцево-судинні та онкологічні захворювання.

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