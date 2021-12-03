Коронавірус на третьому місці серед причин смертей в Україні – НАН

COVID-19 посідає третє місце серед причин смертей у нашій державі / Reuters

Пандемія робить свій суттєвий негативний вклад у скорочення населення України. Проте остаточно оцінити вплив коронавірусу на зменшення кількості населення можна буде тільки після завершення пандемії.

Про це сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України член-кореспондент НАН України Олександр Гладун.

Зараз коронавірус посідає третє місце серед причин смертей у нашій державі.

"Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань", – сказав він.

Гладун наголосив, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, адже лікарні часто переповнені і не встигають вчасно надати допомогу іншим хворим.

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Також за прогнозами НАН населення України до кінця ХХІ століття скоротиться до 22 мільйонів, і поки що не зрозуміло, як можна зупинити цей процес. Директор Інституту демографії наголошує, що Україна, як і більшість країн Європи, можливо вирішуватиме це питання за рахунок мігрантів.

"Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника", – додав Гладун.

читайте такожРаніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в УкраїніРаніше повідомлялося, що населення України стрімко скорочується. В Організації Об'єднаних Націй (ООН) підрахували, що до 2050 року воно зменшиться до 35 млн. Населення України є одним з тих, які швидше старіють в Європі, зокрема, більш ніж п'ята частина населення старша за 60 років.

Також раніше експерт пояснював, чому Україна не може дозволити собі втрачати населення через еміграцію. Якщо українці їхатимуть, то Україна припинить бути цікавою своїм внутрішнім ринком і зменшиться приплив інвестицій, зазначив радник очільника ФПУ з економічних питань Павло Вернівський.

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