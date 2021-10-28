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ДТП у Харкові: 16-річного водія Інфініті відправили до СІЗО на 60 діб

28 жовтня 2021, 11:26

Адвокат просила для нього цілодобовий домашній арешт.

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Микола Харківський влаштував смертельну аварію в Харкові / скріншот засідання суду в Харкові

У четвер, 28 жовтня, в Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід 16-річному водієві Інфініті Миколі Харківському, який влаштував страшну ДТП.

Захист попросив відправити Миколу під цілодобовий домашній арешт. Сторона звинувачення в свою чергу наполягала на поміщенні Харківського в СІЗО без права виходу під заставу, повідомляє Главред з посиланням на трансляцію із залу суду.

В ході суду на Миколу Харківського завели ще одну кримінальну справу

Прокурор розповів, що 16-річний водій Infiniti називався іншим ім'ям, говорив чужу адресу і намагався покинути лікарню після ДТП. У туалеті подзвонив в поліцію і сказав, що автомобіль викрали.

Клопотання прокуратури суд задовольнив. Найближчі 60 діб підліток проведе у слідчому ізоляторі.

ДТП у Харкові

Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спровокував смертельну аварію в Харкові. Він відмовлявся співпрацювати зі слідством.

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Батько затриманого підлітка заявив, що син не винен, і його "хочуть зробити злочинцем".

Чоловік звинуватив представників ЗМІ в спробі зайнятися чорним піаром, а також попросив суспільство зрозуміти його як батька.

читайте такожРезонансна ДТП у Харкові: донька загиблого записала емоційне звернення"Вся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще троє людей, і один з цих чоловік був за кермом. Ніхто не хотів його залучати і шукати. Мій син з місця події нікуди не подівся. Може бути і Микола, а може бути і не Микола був за кермом", - сказав батько водія-підлітка.

Автор: Сергій Кущ
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ДТП у Харкові
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