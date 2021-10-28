ДТП у Харкові: постраждала розповіла, що відбувалося в авто перед аварією

ДТП у Харкові / суспільне

16-річна Єлизавета Дусик, яка постраждала в ДТП у Харкові розповіла, хто був за кермом авто.

Підліток вже дала свідчення в поліції і заявила, що за кермом авто Infiniti був Микола Харківський.

Зі слів матері Наталії Дусик, її дочка сиділа на передньому сидінні. Ззаду сиділи двоє її друзів - Михайло і Валерій.

"Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч з ним", - говорила жінка, передає Newsroom.

З її слів, дочка опинилася в машині випадково. Харківський - спільний знайомий, а не її хлопець, як пишуть в Мережі.

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"Через це їй приходять погрози. Люди, думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його сім'я на контакт не виходили і нічого не просили. Ні допомоги, ні погроз від них не було", - зазначала Дусик.

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Мати додала, що дочку з переломом ноги помістили в обласну лікарню під спостереження травматолога. Дусик сказала, що вже на ліки було витрачено 8 тисяч гривень.

Резонансна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором".

Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.

У четвер, 28 жовтня, в Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід 16-річному водієві Інфініті Миколі Харківському, який влаштував страшну ДТП.

Клопотання прокуратури суд задовольнив. Найближчі 60 діб підліток проведе в слідчому ізоляторі.