Путін хворий на голову і одержимий: ексагент КДБ назвав ще один діагноз кремлівського диктатора

У Путіна може бути пухлина головного мозку / Фото Reuters

Колишній агент КДБ Борис Карпічков, який втік з Росії, вважає, що російський диктатор Володимир Путін "збожеволів" та "одержимий параноїдальними ідеями".

У президента РФ може бути цілий "букет" хвороб - рак, рання стадія деменції, хвороба Паркінсона, пухлина головного мозку та параноя, що зводить його з розуму, пише The Sun.

За словами Карпічкова, навіть найближче оточення Путіна не знає правду про стан його здоров'я. Все це робиться для того, щоби зберегти його імідж "сильної людини".

"Він вважає буквально всіх, зокрема в російських спецслужбах і навіть у своєму найближчому оточенні, "зрадниками". Він такий підозрілий і так одержимий своїми параноями, що його тепер можна порівняти зі сталінським тираном. Я сам не медик... але є серйозні побоювання, що Путін страждає численними фізичними захворюваннями — можливо, через спортивні травми в молоді роки", - сказав Карпічков.

читайте такожПутін кульгав і гримасував: ЗМІ помітили нові ознаки хвороби кремлівського диктатора"Ще одна потенційна проблема може полягати в тому, судячи з того, як він рухається, Путін може страждати від початкових стадій або хвороби Паркінсона, або іншого серйозного захворювання, викликаного будь-якою формою раку, наприклад, пухлиною головного мозку", - додав він.

Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві "Пять глаз" припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

Радник голови офісу Президента України Олексій Арестович вважає, що Володимир Путін хворий на онкологію. В одному з останніх інтерв'ю Арестович, з посиланням на лікарів, заявив, що у президента країни-агресора - саркома.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков стверджує, що російський президент Володимир Путін не хворий на рак. Інформацію про можливу онкологію у Путіна він назвав "вигадкою і брехнею".

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