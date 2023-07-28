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"Служити будуть всі": Чмут дав прогноз щодо мобілізації в Україні

Анна Ярославська
28 липня 2023, 08:36 оновлено 28 липня, 08:39
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Одразу забрати на війну всіх не зможуть, тому що країна повинна функціонувати. Але не може бути виправданням "я нічого не вмію, я нічого не знаю".
Тарас Чмут, мобілізація
Тарас Чмут спрогнозував, що буде далі з мобілізацією в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН,. facebook.com/TarChmut

Мобілізація рано чи пізно торкнеться кожного українця, служити в армії будуть всі - від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів. Таку думку в інтерв‘ю BBC озвучив ветеран АТО, засновник "Українського мілітарного центру" і керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За його словами, кожен, хто служив, колись був таким, хто ще не служив.

"Я в 2015 році, закінчивши внз, не служив, але пішов в армію, як і добра третя частина нашого фонду в різні роки. Ви повинні бути готові до того, що в цій війні всі будуть служити – так чи інакше, рано чи пізно", — вважає Чмут.

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Він підкреслив, що не може бути виправданням "я нічого не вмію, я нічого не знаю". За словами Чмута, якщо людина вміє користуватися телефоном, має дві руки і дві ноги, "що насправді не обов'язково з точки зору ніг", то вона вже може виконувати якусь роботу в армії.

"Повірте, знайдеться місце для всіх — від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів, - щоб було бажання і мотивація", — сказав він.

При цьому необов'язково вміти в перший день служби стріляти з усіх видів озброєння.

"Досить мати бажання та мотивацію. Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправлення здоров'я, фізичної підготовки тощо. Але, в будь-якому випадку, давайте називати речі коректно: ми повинні бути готові, що так чи інакше служити будуть всі", - вважає Чмут.

Водночас моментально забрати на війну всіх не зможуть, бо країна має функціонувати.

"Буде той момент, коли когось, хто відвоював рік, півтора, два, поміняють на когось, хто цього ще не робив. Розпочнеться процес ротації. І це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І так воно дійде до кожного", - вважає Тарас Чмут.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

26 липня президент Зеленський вніс до Ради ініціативи про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

Профільний комітет Ради 27 липня підтримав внесені Зеленським ініціативи про пролонгацію воєнного стану та мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

27 липня також стало відомо, що Верховна Рада підтримала законопроекти президента Володимира Зеленського №9533 і №9532 про продовження воєнного стану та термінів загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 15 листопада.

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