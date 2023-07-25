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Скільки ще триватиме мобілізація в Україні та скільки вручатимуть повістки на роботі: пояснення

Дмитро Відоменко
25 липня 2023, 16:53 оновлено 25 липня, 16:53
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З початку повномасштабної війни в Україні триває воєнний стан та мобілізація, продовжені до 18 серпня 2023 року.
мобілізація
Мобілізація в Україні продовжуватиметься, швидше за все, багато разів / колаж Главред, фото УНІАН

З початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну в нашій країні триває воєнний стан та мобілізація (зараз вони продовжені Радою до 18 серпня 2023 року). Про це повідомляє портал "Новоє врємя".

В даний час йде контрнаступальна операція на півдні і сході України, війську необхідно постійне поповнення, тому мобілізація ТЦК (в просторіччі – військкоматами) не припиняється. Скільки ще триватиме мобілізація в Україні, а також чи можуть вручити повістку на роботі,

Співробітники територіальних центрів комплектування пояснюють, що вони видають повістки всім чоловікам для оцінки стану мобілізаційного резерву, проте не кожного відразу мобілізують. Людину, перш за все, перевіряють на наявність відстрочки і оцінюють його придатність до виконання завдань на службі.

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Скільки триватиме мобілізація в Україні і продовжувати роздавати повістки

Мобілізація в Україні та видача повісток можуть тривати за законом не більше 90 днів кожного разу. У разі необхідності український парламент зможе знову затвердити законопроект про продовження воєнного стану і загальної мобілізації в країні.

Кому можуть дати повістку на роботі і на вулиці

За словами представника Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін, чоловіки, зокрема внутрішньо переміщені особи ‒ ВПО) - після зміни місця проживання часто не реєструються на військовому обліку в ТЦК (військкомати) і не надають необхідні облікові дані. Ось саме тому військовозобов'язаними доводиться вручати повістки за місцем роботи і в громадських місцях.

"Можуть бути і об'єктивні підстави, це ВПО, в яких не було можливості там знятися з військового обліку і тут стати. Але багато громадян, які переїхали умовно до Києва, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цю людину. Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних-почалися вручення в людних місцях", - пояснив він.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні 2023 року Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці - до 18 серпня.

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