Служба безпеки України завдала влучного удару по підстанції на Білгородчині

Дрони Служби безпеки України уразили електричну підстанцію Червона Яруга в Білгородській області – вона живила об'єкти ворожої російської армії.

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СБУ 13 жовтня завдала успішного удару по ворожому об'єкту в Білгородській області / скріншот соцмережі

Служба безпеки України провела атаку дронами по електропідстанції Червона Яруга в Білгородській області. Підстанція живили об'єкти російських окупаційних військ. Ціль уражено успішно.

Як повідомляє Obozrevatel, у спецслужбі підтвердили атаку 13 жовтня на електричну підстанцію в Білгородській області. До об'єкту були підключені військові об'єкти російських окупаційних підрозділів.

"Доки російське Міноборони розповідає, як "знищило чергові українські безпілотники" у Білгородській області, наші джерела в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію Червона Яруга. Саме до неї, в тому числі, були підключені військові об'єкти ворога. На відео помітно, як дрони влучно відпрацювали по цілі", - зазначено в повідомленні. відео дня

Дивіться відео удару СБУ по підстанції в Білгородській області:

СБУ вразила елекстроподстанцію Червона Яруга в Білогородській області Росії / скріншот Главред

Нагадаємо, 15 жовтня в Міноборони окупантів заявили, що збили 20 з 27 нібито українських дронів, які атакували об'єкти в країні-агресорі Росії. Мовляв, 18 збили над Курською, і ще два над Білгородською областями. Куди поділися ще 7 дронів – невідомо.

Раньше Служба безпеки вдарила дронами по об'єкту в Курській області. Зокрема, була атакована підстанція. В результаті успішних дій спецслужби були знеструмлені важливі військові об'єкти військ РФ.

Також СБУ днями вдарила по російському кораблю "Павло Державін". Спільну військову операцію підтвердили у Військово-морських силах України. Ворожий корабель отримав два пошкодження.

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