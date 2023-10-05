СБУ в Курській області влупила дронами: на військових об'єктах "блекаут" - ЗМІ

У четвер, 5 жовтня, СБУ атакувала безпілотниками електропідстанцію в Курській області, в результаті чого без електроенергії залишилися важливі військові об'єкти РФ. Про це повідомляє портал NV з посиланням на свої джерела в спецслужбі.
Згідно з інформацією джерел, військові об'єкти країни-агресора були підключені до електропідстанції в населених пунктах Суджа, Любимівка і Глушкове. Саме її і атакувала дронами СБУ.
Причому за останні тижні, це вже не третій за рахунком "блекаут" в Курській області. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді виявилися вражені електропідстанції, від яких харчувалися важливі військові об'єкти російської агресорської армії.
Удари по російських аеродромах
Раніше повідомлялося про те, що з'явилися знімки аеродрому "Сольці" після удару БПЛА. В результаті атаки на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник РФ Ту-22М3 міг бути знищений.
Нагадавши, диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.
Раніше з'явилися нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайківка". В результаті удару дрона на аеродромі "Шайківка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР.
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