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"РФ не лишила шансу на компроміс": Арестович пояснив, від чого залежать терміни закінчення війни

5 травня 2022, 13:15

За словами радника голови ОП, путінська армія своїми воєнними злочинами відкинула будь-які можливості дійти компромісу.

арестович
Арестович пояснив, від чого залежать терміни закінчення війни/ Reuters, Facebook Арестович

На нинішньому етапі війни Росії проти України головну роль у закінченні бойових дій відіграє те, як швидко і яку саме зброю нададуть Україні для захисту інші держави.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Відповідне відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі. Також він наголосив, що Росія уже не лишила жодного шансу на компроміси після воєнних злочинів, які чинила в Україні путінська армія.

"Буде велика кількість зброї, значить, викинемо їх звідси швидше та якісніше. Маленька – значить, доведеться повозитися. Але жодних компромісів уже немає. Росіяни Бучею, Ірпенем, Гостомелем, Маріуполем не залишили собі шансу на компроміс", – наголосив радник голови ОП.

Він також зазначив, що захисники України "знищуватимуть загарбників, поки не знищать їх усіх".

Раніше польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху у війні проти України до 9 травня. Російський диктатор 9 травня може оголосити, що території, які до того часу вдалося захопити Росії у війні проти України, і були справжніми цілями. А отже "план виконаний".

Нагадаємо, з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на Донбасі. У фільтраційному таборі російських загарбників в селі Безім'яне на Донеччині чоловіків утримують як у гетто. Туди ще місяць тому примусово завезли маріупольців під приводом "проведення фільтрації". Тепер їх звідти не випускають.

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війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович
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