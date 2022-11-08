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"Словесний пронос": Кім висміяв запроданця Стремоусова щодо наступу на Миколаїв

8 листопада 2022, 17:52

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім спростував заяви кремлівських запроданців у Херсонській області з приводу затишшя на Південному фронті

Кім, Стремоусов
Кім висміяв запроданця Стремоусова щодо наступу на Миколаїв / скріншот з відео

Миколаївський військовий губернатор Віталій Кім у категоричній формі спростував заяву кремлівського запроданця Кирила Стремоусова з приводу того, що в Херсонській області настало "затишшя" в боях, а російські окупанти нібито готують новий наступ на Миколаїв.

Під час брифінгу Кім прокоментував заяву Херсонського колаборанта про те, що "затишшя" на півдні країни може бути підготовкою до наступу окупантів на Миколаїв.

"Мені траплялися [його слова ‒ Главред]. Про те, що він говорить. "У нього зазвичай "словесний пронос". Я не сприймаю, що він говорить. Тому, що він говорить все, що йому прийде в голову", — говорить губернатор.

Кім особливо зазначив, що українська армія вкрай добре відпрацьовує по позиціях окупантів на півдні країни.

"Затишшя перед бурею — це він про себе говорить. Наші війська добре працюють за своїми складами, логістикою та передовими лініями. Там у них зовсім не тихо", — підсумував чиновник.

Ракетний обстріл Миколаєва

У ніч на 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них потрапила в житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живий. Дитина була госпіталізована.

Також під завалами рятувальної човникової станції в Миколаєві, зруйнованої в результаті російського ракетного удару 13 жовтня, знайшли тіло чоловіка.

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