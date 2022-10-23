Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: зруйнована квартира, теплотраса, дитячий майданчик

Минулої ночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Вночі 23 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна ракета влучила в п'ятиповерхівку. Друга - поруч у двір дев'ятиповерхівки. Зруйновані автомобілі, теплотраса, дитячий майданчик. На щастя, обійшлося без жертв.

Як написав у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, росіяни по Миколаєву вдарили двома ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram, що одна з російських ракет повністю зруйнувала квартиру на п'ятому поверсі житлового будинку.

Також пошкодження отримав сусідній будинок. Уламками і вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, знищені балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автомобілів.

"На щастя, обійшлося без жертв. Один чоловік отримав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", - написав Сенкевич.

Ракетний удар був завданий по житлових будинках в Миколаєві / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

У Миколаєві пошкоджений житловий будинок після удару С-300 / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

В даний час територію обстежили фахівці ДСНС. На місце вже виїхала аварійна бригада з ремонту теплотраси.

Як повідомляв Главред, в ніч на понеділок, 17 жовтня, російські окупанти атакували Миколаїв за допомогою іранських дронів-камікадзе. Два з них вибухнули на території одного з підприємств міста. Були пошкоджені дві ємності з соняшниковою олією.

У ніч на 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них влучила у житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДсНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живий. Однак згодом дитина помрла. Також під завалами рятувальної човникової станції в Миколаєві, зруйнованої внаслідок російського ракетного удару 13 жовтня, знайшли тіло чоловіка.

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