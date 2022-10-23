УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: зруйнована квартира, теплотраса, дитячий майданчик

23 жовтня 2022, 10:22

Одна з ракет зруйнувала квартиру на п'ятому поверсі житлового будинку. Пошкодження отримав і сусідній будинок - в ньому винесло вікна, двері, знищені балкони.

Ракетний удар по Миколаєву
Минулої ночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Вночі 23 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна ракета влучила в п'ятиповерхівку. Друга - поруч у двір дев'ятиповерхівки. Зруйновані автомобілі, теплотраса, дитячий майданчик. На щастя, обійшлося без жертв.

Як написав у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, росіяни по Миколаєву вдарили двома ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram, що одна з російських ракет повністю зруйнувала квартиру на п'ятому поверсі житлового будинку.

Також пошкодження отримав сусідній будинок. Уламками і вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, знищені балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автомобілів.

"На щастя, обійшлося без жертв. Один чоловік отримав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", - написав Сенкевич.

Ракетний удар був нанесений по житлових будинках в Миколаєві
Ракетний удар був завданий по житлових будинках в Миколаєві / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo
У Миколаєві пошкоджений житловий будинок після удару з-300
У Миколаєві пошкоджений житловий будинок після удару С-300 / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

В даний час територію обстежили фахівці ДСНС. На місце вже виїхала аварійна бригада з ремонту теплотраси.

Як повідомляв Главред, в ніч на понеділок, 17 жовтня, російські окупанти атакували Миколаїв за допомогою іранських дронів-камікадзе. Два з них вибухнули на території одного з підприємств міста. Були пошкоджені дві ємності з соняшниковою олією.

У ніч на 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них влучила у житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДсНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живий. Однак згодом дитина помрла. Також під завалами рятувальної човникової станції в Миколаєві, зруйнованої внаслідок російського ракетного удару 13 жовтня, знайшли тіло чоловіка.

Інші новини:

війна в Україні новини Миколаєва Олександр Сєнкевич новини України Кирило Тимошенко війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:58

"Тільки бушлати і радянські танки": окупант скиглить матері з фронту через злидні армії РФ

11:48

Коридор затемнень 25 жовтня - 8 листопада 2022: кому зі знаків зодіаку не пощастить найбільшеВідео

11:38

Сі Цзіньпін втретє очолив Китай і підібрав собі лояльне ПолітбюроВідео

11:02

В Енергодарі був "приліт" у готель, який облюбували окупанти і колаборантиВідео

10:22

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: зруйнована квартира, теплотраса, дитячий майданчикВідео

Реклама
10:14

"70% мобіків з полка відмовилися воювати": на Луганщині новоприбулі окупанти втекли з передовоїВідео

09:57

День тещі 2022 в Україні: душевні привітання і милі картинки

09:36

Підірвати Кримський міст Україні допомагали росіяни на території РФ - ПономарьовВідео

09:26

"Зайдуть навіть в Луганськ": ЗСУ можуть звільнити південь і схід за 3 місяці – генерал МаломужВідео

09:10

Гороскоп на сьогодні 23 жовтня 2022: Терезам - приємні зміни, Скорпіонам - хороші новини, Водоліям - успіхВідео

08:35

ЗСУ розгромили місце дислокації росіян у Новій Каховці: 150 окупантів стали "300-ми"Відео

08:30

"Прийде умовний Путін-2": на РФ може чекати розпад, але осколки "імперії" небезпечні – Сунгуровський

08:20

Путін зрозумів, що війна йому не по кишеніПогляд

07:40

Путін розв'язав собі руки: Жданов оцінив ризик завдання ядерного удару РосієюВідео

06:23

Новий Китай зв'явився на горизонті, і нічого доброго він світу не несеПогляд

05:20

Найсмачніша закуска на всі випадки життя: мариновані яйця за 1 добу - рецептВідео

05:15

Бабине літо повертається: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

05:00

ЗСУ отримають серйозні переваги, якщо виб'ють війська РФ з правобережжя Херсонщини – ЖдановВідео

04:00

Путін готовий закидати Україну тілами, контрнаступ ЗСУ пригальмувався - ЖдановВідео

03:20

Що приготувати без світла: найсмачніший і швидкий рецепт для всієї родиниВідео

Реклама
03:15

Тодоренко знялася повністю голою для обкладинки нового альбому

02:45

"Не пробували бюстгальтер одягати?": Волочкова помірялася грудьми з подругою

01:35

"Дуже ймовірно": експерт пояснив, чому над Херсоном нависла загроза стати другим МаріуполемВідео

01:00

Робили боєприпаси для війни: в Пермі вибухнув пороховий завод, є загибліВідео

00:51

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

00:40

План визволення Харківщини розробили силами України, США та Британії - The New YorkerВідео

00:16

СБУ затримала президента Мотор Січі Богуслаєва: журналіст розкрив деталіВідео

00:02

"Хочеш жити – вмій мовчати": Макаревич заспівав про РосіюВідео

22 жовтня, субота
23:29

Мовчав і показував фальшиві схеми: Залужний майстерно тримав у таємниці план оборони України - ЗМІВідео

22:55

Меркель причетна до розв'язування війни в Україні - міністр юстиції НімеччиниВідео

22:28

Вбивство військового в Києві: підозрюваних взяли під варту

22:14

У ліфчику і капелюсі: дружина Остапчука здивувала новим образом

21:47

Двічі потрапила під обстріл: на Харківщині російський снайпер убив 10-річну КатюВідео

21:30

Помилки при прибиранні: несподівані каверзи, про які ви не здогадувалисяВідео

21:13

"Ми знайдемо їх по запаху": президент розповів, що робитимуть ЗСУ в "тотальній темряві"Відео

20:46

Зеленський назвав Путіна старою людиною, у якої жорсткі проблеми з пам'яттюВідео

20:42

У кожної людини є дар: як дізнатися свій талант за датою народження

20:38

За можливим ядерним ударом по ОП повинен статися удар по РФ - ЗеленськийВідео

20:19

Росія повинна пройти "депутинізацію": всі злочинці повинні сісти пожиттєво - Крістоф ХойсгенВідео

20:10

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

Реклама
19:55

"Вбивають наших людей": Зеленський припечатав верхівку Ірану за постачання дронів РФВідео

19:26

"Готові воювати": США перекинули до кордонів України елітну бригаду десанту - CBSВідео

19:25

Оскар в студію: 4 знаки гороскопу найбільші обманщики

19:20

Вусатий фюрер точно воюватимеПогляд

19:04

З Таїсією краще не перетинатися: імена жінок, які будуть нестерпними тещами

19:00

Контрнаступ на Херсонщині: окупанти повністю втекли з двох населених пунктів - ГенштабВідео

18:58

У Києві дорожній конфлікт закінчився вбивством добровольця батальйону тероборониВідео

18:55

7 імен, які магнітом притягують гроші і успіхВідео

18:40

Німеччина відмовляється передавати Україні танки: Шольц спихнув провину на громадян країни - WeltВідео

17:59

Масований удар РФ по інфраструктурі України: в ОП назвали мету ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти