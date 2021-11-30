Зламаний світлофор не перешкода: у Харкові чоловік махав важким жезлом і регулював рух

Поліцейський жезл / Prom

У Харкові місцевий житель взяв в руки жезл патрульного і регулював рух транспорту на перехресті замість зламаного світлофора. Відео виклали в телеграм-каналі "Труха".

"Поки поліція працює на зменшення аварійності - простий харків'янин працює замість поліції. Неробочий світлофор на Ландау / Гагаріна", - йдеться в повідомленні.

У записі інциденту чітко видно, що на дорозі стоїть чоловік, який десь роздобув жезл патрульного поліцейського. І негайно почав регулювати потоки транспорту - таким чином запобігаючи створенню аварійної ситуації через світлофора, що перестав працювати.

Реклама

читайте такожВодій фури, який розчавив таксі під Харковом, був п'яний

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Харкові в одному з продуктових магазинів, який розташований на вулиці Гагаріна, Літня жінка зачепилася ногами за поріг і розбила голову.

Продавщиця побачила це, але абсолютно не відреагувала.