"Зливав" ворогу дані та підтримував РФ: СБУ затримали посадовця "Укренерго"

Служба безпеки України затримала посадовця "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини РФ та заперечував державність України. Про це повідомили в СБУ.
За даними Служби безпеки, фігурантом є один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.
"Посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати збройну агресію РФ, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру України.", - йдеться в повідомленні СБУ.відео дня
Згідно з даними розслідування, під час телефонних розмов із друзями фігурант передавав їм інформацію про наслідки ракетних, і дронових атак на українські енергетичні об'єкти.
Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві. Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни-агресора.
Під час проведених обшуків у підозрюваного виявлено листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В "Укренерго" відреагували на затримання СБУ керівника департаменту безпеки держпідприємства.
"НЕК "Укренерго" з 14 жовтня відсторонило від виконання посадових обов’язків співробітника, щодо якого Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 статті №436-2 Кримінального кодексу України – "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України". Компанія забезпечує максимальну співпрацю зі слідством також створена внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.", - йдеться в повідомленні.
Що за відомство СБУ?
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
Удари по Україні - останні новини за темою
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що в ніч на 16 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Всього ворог запустив по Україні зенітну керовану ракету С-300/400 із тимчасово окупованих регіонів Донеччини, КАР Х-59 по Чернігівщині та 136 ударних БпЛА типу "Shahed".
У ніч на 15 жовтня українські сили ППО збили 12 із 17 ворожих безпілотників. Крім того, росіяни завдали ракетних ударів по кількох українських містах.
Генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко наголосив, що окупанти можуть завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed і сотнею ракет одночасно.
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