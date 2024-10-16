"Зливав" ворогу дані та підтримував РФ: СБУ затримали посадовця "Укренерго"

Служба безпеки України затримала одного з керівників департаменту безпеки "Укренерго".

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Посадовець намагався виправдовувати збройну агресію РФ / Коллаж: Главред, фото СБУ

Служба безпеки України затримала посадовця "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини РФ та заперечував державність України. Про це повідомили в СБУ.

За даними Служби безпеки, фігурантом є один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

"Посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати збройну агресію РФ, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру України.", - йдеться в повідомленні СБУ. відео дня

Згідно з даними розслідування, під час телефонних розмов із друзями фігурант передавав їм інформацію про наслідки ракетних, і дронових атак на українські енергетичні об'єкти.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві. Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни-агресора.

Під час проведених обшуків у підозрюваного виявлено листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В "Укренерго" відреагували на затримання СБУ керівника департаменту безпеки держпідприємства.

"НЕК "Укренерго" з 14 жовтня відсторонило від виконання посадових обов’язків співробітника, щодо якого Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 статті №436-2 Кримінального кодексу України – "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України". Компанія забезпечує максимальну співпрацю зі слідством також створена внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.", - йдеться в повідомленні.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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