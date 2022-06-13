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"Зливав" рашистам дані про позиції ЗСУ: на Харківщині СБУ затримала агента ФСБ

13 червня 2022, 13:33

Місцевого жителя через інтернет завербувала ФСБ. Його затримали, коли він їхав на чергове завдання.

СБУ затримала зрадника, який передавав ворогу дані про позиції ЗСУ / Скріншот

На Харківщині рашисти завербували місцевого жителя. Чоловік повинен був передавати ворогу інформацію про позиції українських військових. Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Про це повідомляє СБУ.

ФСБ змогли завербувати чоловіка через інтернет.

"За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала зрадника, який передавав ворогу дані про позиції ЗСУ / СБУ
СБУ затримала зрадника, який передавав ворогу дані про позиції ЗСУ / СБУ

Зрадника затримали, коли він їхав виконувати чергове завдання.

Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ. За скоєне йому загрожує до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції "Опозиційна платформа - за життя" у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. Згідно з даними слідства, він закликав до повалення влади в Україні і працював на Росію.

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Особистість Клименка примітна тим, що в різний час він був пов'язаний з Януковичем, Королевською і Медведчуком. При цьому Клименко нібито є колишній чоловіком так званої "екс-прокурора" окупованого Криму Наталі Поклонської.

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