УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога

Марія Николишин
9 липня 2024, 17:23
106
Зараз шукаються додаткові технічні рішення, для розв'язання проблеми з крилатими ракетами, каже Жовтенко.
Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога
Окупанти використовують нову тактику для ударів по Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

Під час удару по Україні 8 липня росіяни застосували нову тактику запуску ракет. По столиці одночасно завдали ударів одразу трьома ракетами. Про це розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в коментарі 24 Каналу.

За його словами, раніше росіяни намагалися експериментувати із одночасним запуском невеликих груп дронів.

"Українським Повітряним силам було дуже важко в засвітці на радарі з'ясувати, чи вони бачать один дрон, чи невелику групу. Було важко ідентифікувати, яка точна кількість дронів криється за засвіткою, що бачить оператор на екрані радарної системи", – пояснив він.

відео дня

Експерт розповідає, що противник користується ситуацією, поки українські сили не мають сучасної західної авіації, яка б патрулюючи повітряний простір України, доповнювала можливості наземних зенітно-ракетних комплексів і радарних установок.

"Поки дії авіації, наземних ЗРК і систем ППО не координується літаками ДРЛВ, які вже на підході до України, маємо труднощі із з'ясуванням, скільки цілей на одній засвітці є реально", – наголосив Жовтенко.

Він зауважує, що росіяни, розуміючи це, почали розширювати свій експеримент тепер вже з ракетами. До певної міри, на його думку, ворогу вдається маневрувати і використовувати наразі недосконалість наших радарних установок і того, як ефективно і точно можемо виявляти, що перебуває в повітряному просторі України.

"Нам потрібно бути готовими до того, що росіяни можуть масштабувати цю тактику, і застосовувати її щонайменше під час кількох наступних ракетних атак", – наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Жовтенко додає, що зараз шукаються додаткові технічні рішення, для розв'язання цієї проблеми з крилатими ракетами.

"Також маємо бути максимально точними в розумінні того, що відбувається в повітряному просторі України. Це є запорукою нашої ефективної протидії ударам росіян", - підсумував він.

Хто такий Тарас Жовтенко?

Тарас Жовтенко - це експерт з міжнародної безпеки. Обіймав посади в державних структурах, здійснював експертне консультування (міжнародна/інформаційна безпека) аналітичних центрів, безпекових інститутів та державних установ України та США. Член Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України. Кандидат політичних наук за спеціальністю 21.01.01 "Основи національної безпеки держави". Автор понад 100 наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.

Удар РФ по Україні 8 липня - що відомо

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) говорять, що країна-агресорка Росія під час удару по Києву та інших містах України ракетами і дронами 8 липня застосувала нову небезпечну тактику. Загарбники таким чином намагалися завдати якомога більшої шкоди Українській державі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ПВО війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертв

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертв

18:22 Україна
Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

18:20 Політика
Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

18:06 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі з грозами 10090

Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі з грозами

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося 3402

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося

Кількість загиблих і постраждалих сильно збільшилася: рятувальники шокували деталями 3172

Кількість загиблих і постраждалих сильно збільшилася: рятувальники шокували деталями

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару 1817

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару

Останні новини

18:49

Будуть свіжі овочі весь рік: кухар поділився секретом, як можна заморозити кабачки

18:46

У Леоніда Каневського виявили ракову пухлину - ЗМІ

18:22

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертвФото

18:20

Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

18:06

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
17:36

Домашній кавун може перестати рости: що обов'язково слід зробити з плодами

17:23

Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога

17:18

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдруге обере найталановитішого вихователя у спеціальній номінації "Дошкілля"

17:15

З Угорщини мчить допомога після удару РФ: головний опонент Орбана їде до Києва

Реклама
17:03

Брат, сестра і мама: російська ракета вбила сім'ю маленького каратистаФотоВідео

17:01

В NYT дали прогноз, скільки територій України зможе захопити РФ у найближчі дні

16:47

За кілька тижнів ситуація зі світлом кардинально зміниться: що кажуть у Кабміні

16:19

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

16:11

Елтон Джон випорожнився просто в магазині у Франції

16:06

Буде свіжим в рази довше: що відразу потрібно зробити з хлібом після покупки

15:55

Держава повністю відбудує "Охматдит": роботи починаються вже зараз - Шмигаль

15:51

Накриє низка невдач і проблем: що не можна робити з водою 10 липня - прикмети

15:33

Дочка путіністки Доліної товстішає з кожним днем

15:28

"Ймовірно, російська ракета" - в ООН сумніваються, чи РФ вдарила по Охматдиту

15:21

Що означає "сльота": яку помилку часто роблять у цьому словіВідео

Реклама
15:21

Смак буде жахливим: в якій каструлі категорично не можна варити варення

15:12

Удари по військовому аеродрому, підстанціях і нафтобазі РФ: деталі атаки СБУ і ГУР

14:35

Олімпіада-2024: хто представлятиме Україну, в яких видах, чому варто дивитись

14:30

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН - Кислиця

14:23

Не так одрозначно: що насправді означає логотип "Adidas" - приховане послання

14:19

"Шахеди" стало важче виявляти: офіцер резерву ЗСУ описав нову хитрість РФ

14:06

Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті, а Соломко постить відео з РФ

14:05

Польща може збивати ракети РФ над Україною: у Держдепі зробили заяву

14:01

Сирський пообіцяв помститися за удар по дитячій лікарні Охматдит

13:57

РФ навмисно вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101: в СБУ озвучили доказиФото

13:42

Співак-військовий Андрій Хливнюк помстився окупантам за ОхматдитФото

13:31

Як зробити, щоб плита не бруднилася - рішення є у вашого чоловіка

13:23

Північна Корея відправила в РФ своїх елітних військових - для чого

13:20

"Величезне розчарування": Зеленський відреагував на обійми прем'єра Індії та Путіна

13:07

У Києві зросла кількість жертв удару РФ: в "Охматдиті" завершено розбір завалів

12:50

Лікар Байдена сказав, чи хворий президент США

12:43

Гнів Гваделупе: що думає мама Джей Ло про її проблеми з Беном Аффлеком

12:33

В США оцінили удари ЗСУ ATACMS: що вдалося знищити у Криму

12:25

Як почистити зливний фільтр пральної машини: простіше, ніж ви думаєте

12:19

Три області накриють дощі з грозами: де в Україні зміниться погода

Реклама
12:16

"Києву вирвали серце" - Стівен Кінг та інші знаменитості підтримали Україну

12:10

"Відкачує швидка": спливла несподівана версія про отруєну воду в "Охматдиті"Відео

11:45

"Важливо знати всім": які місця та області України в небезпеці - новий прогноз

11:43

"Усьому є межа": Пугачова відреагувала на обстріл Охматдиту Росією

11:40

Китайський гороскоп на завтра 10 липня: Драконам - руйнівний день, Кроликам - прибуток

11:33

"Мати драконів" Емілія Кларк налякала зовнішнім виглядом: "З нею все гаразд?"

11:31

РФ використала нову небезпечну тактику під час удару по Києву: в ISW описали загрозу

11:23

"Дуже позитивна відповідь": США можуть направити Україні сім систем Patriot

11:19

Де на фронті за минулу добу було найбільш гаряче

11:17

Понад 12 годин без електрики: в Україні збільшать обсяги відключень

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти