Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога

Зараз шукаються додаткові технічні рішення, для розв'язання проблеми з крилатими ракетами, каже Жовтенко.

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Окупанти використовують нову тактику для ударів по Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

Під час удару по Україні 8 липня росіяни застосували нову тактику запуску ракет. По столиці одночасно завдали ударів одразу трьома ракетами. Про це розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в коментарі 24 Каналу.

За його словами, раніше росіяни намагалися експериментувати із одночасним запуском невеликих груп дронів.

"Українським Повітряним силам було дуже важко в засвітці на радарі з'ясувати, чи вони бачать один дрон, чи невелику групу. Було важко ідентифікувати, яка точна кількість дронів криється за засвіткою, що бачить оператор на екрані радарної системи", – пояснив він. відео дня

Експерт розповідає, що противник користується ситуацією, поки українські сили не мають сучасної західної авіації, яка б патрулюючи повітряний простір України, доповнювала можливості наземних зенітно-ракетних комплексів і радарних установок.

"Поки дії авіації, наземних ЗРК і систем ППО не координується літаками ДРЛВ, які вже на підході до України, маємо труднощі із з'ясуванням, скільки цілей на одній засвітці є реально", – наголосив Жовтенко.

Він зауважує, що росіяни, розуміючи це, почали розширювати свій експеримент тепер вже з ракетами. До певної міри, на його думку, ворогу вдається маневрувати і використовувати наразі недосконалість наших радарних установок і того, як ефективно і точно можемо виявляти, що перебуває в повітряному просторі України.

"Нам потрібно бути готовими до того, що росіяни можуть масштабувати цю тактику, і застосовувати її щонайменше під час кількох наступних ракетних атак", – наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Жовтенко додає, що зараз шукаються додаткові технічні рішення, для розв'язання цієї проблеми з крилатими ракетами.

"Також маємо бути максимально точними в розумінні того, що відбувається в повітряному просторі України. Це є запорукою нашої ефективної протидії ударам росіян", - підсумував він.

Хто такий Тарас Жовтенко? Тарас Жовтенко - це експерт з міжнародної безпеки. Обіймав посади в державних структурах, здійснював експертне консультування (міжнародна/інформаційна безпека) аналітичних центрів, безпекових інститутів та державних установ України та США. Член Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України. Кандидат політичних наук за спеціальністю 21.01.01 "Основи національної безпеки держави". Автор понад 100 наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.

Удар РФ по Україні 8 липня - що відомо

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) говорять, що країна-агресорка Росія під час удару по Києву та інших містах України ракетами і дронами 8 липня застосувала нову небезпечну тактику. Загарбники таким чином намагалися завдати якомога більшої шкоди Українській державі.

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