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Славутич став новою гарячою точкою України: що відбувається у місті, куди вторглися окупанти

26 березня 2022, 13:25

На акцію протесту проти окупантів, які увійшли в місто, вийшли тисячі місцевих жителів. Ворог відкрив по них вогонь, одна людина загинула.

Акція протесту проти російської окупації у Славутичі/ Twitter @program0cs

Місто Славутич у Київській області стало новою гарячою точкою в Україні. Російські окупанти вторглися у місто-супутник ЧАЕС в суботу, 26 березня. Містяни вийшли на акції протесту проти окупації. Вороги почали закидати людей світлошумовими гранатами, відкривали по натовпу вогонь.

Станом на зараз вже повідомлялося про одного загиблого, також є поранені. Про перші жертви під час акцій розповіла телеканалу "Суспільне" місцева жителька Валентина Одиниця. Зазначається, що на акції протесту вийшли декілька тисяч людей.

Як розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram, російські окупанти після вторгнення в місто захопили міську лікарню. Він зазначив, що жителі, які вийшли на проукраїнський мітинг, взяли з собою національну символіку. Вони зібралися на головній площі і скандували "Славутич – це Україна", "Слава Україні". Також містяни розгорнули величезний український прапор.

  • На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича
    На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича Голова Київської ОВА Олександр Павлюк
  • На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича
    На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича Голова Київської ОВА Олександр Павлюк
  • На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича
    На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича Голова Київської ОВА Олександр Павлюк
  • На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича
    На акцію протесту проти російської окупації вийшли тисячі жителів Славутича Голова Київської ОВА Олександр Павлюк

"Росіяни відкрили вогонь в повітря. Кидають світлошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше", – написав голова Київської ОВА.

Також люди натовпом рухалися до лікарні, яку захопили орки.

Загарбники покинули центр Славутича і стоять на околицях

Також в ОВА повідомляли, що окупанти захопили мера міста Юрія Фомічева, проте потім відпустили його.

"Як повідомив мер міста Юрій Фомічев, який був затриманий російськими загарбниками, він наразі звільнений та разом з жителями міста прийняв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях", – йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

Мер після того, як його відпустили, виступив перед містянами. За його словами він запевнив російських загарбників, що в місті немає військових і зброї, тому вони мають покинути населений пункт, повідомила кореспондентка Суспільного.

"Сьогодні зранку трошки опинився в полоні. Так буває, бо це війна. Я доповів, що тут тільки мирні, зі своїм прапором України. Ми під українським прапором і законодавством, всі ми тут влада, працюємо далі. Про що були розмови: якщо підтверджується, що тут немає військових, що ми не воюємо в місті, то ми залишаємось працювати самі, жодної окупаційної влади. Єдине, що окупанти привезуть свою гуманітарку. Але то наша справа що з нею робити, ми працюємо зі своїм гуманітарним штабом", – розповів мер Славутича Юрій Фомічев.

Він зазначив, що місто залишається під українським прапором. Також він закликав містян здати зброю, якщо в когось вона є, зазначивши, що не йдеться про мисливську зброю. Він додав, що окупанти не будуть обшукувати будинки, проте якщо у когось лишилася зброя, її потрібно здати.

Славутич став новою гарячою точкою в Україні

Місто Славутич стало новою гарячою точкою. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу.

"Нова гаряча точка – це місто Славутич, мешканці якого здійснюють героїчний громадянський опір. І зараз відбувається величезний мітинг непокори з українськими прапорами. Місто дає відсіч російським загарбникам", – заявив Арестович.

Нагадаємо, окупанти намагалися вторгнутися у Славутич ще декілька днів тому. Тоді вони обстріляли українські блокпости і зробили спробу взяти місто штурмом.

Також повідомлялося, що Збройні сили України тримають оборону у Київській області і переходять у наступ у напрямку захоплених окупантами Росії позицій. Так, у ніч на 25 березня були серйозні бої в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Удари були і в районі Василькова та Білої Церкви. Ворожі війська зазнали серйозних втрат.

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