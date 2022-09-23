Слава Україні: на Миколаєві жителі окупованого міста вийшли на протест проти окупантів

На Миколаєві жителі окупованого міста вийшли на протест / УНІАН і скріншот з відео

Жителі міста Снігурівка (Миколаївська область) та навколишніх сіл, які перебувають під тимчасовою окупацією російських агресорів, звернулися до українців і засудили проведення псевдореферендуму - "за приєднання до Росії". Таке відео опублікував у Telegram-каналі відомий блогер Денис Казанський.

"Снігурівський край завжди був і буде Україною. У Російську Федерацію ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Закликаємо жителів Снігурівки та прилеглих сіл Снігурівської ОТГ не йти на референдум і не брати участь у незаконному проведенні референдуму. Слава Україні! На відео люди, які знаходяться в Новому Бузі Миколаївської області і є тимчасово переміщеними особами, призвали жителі Снігурівщини, які залишилися вдома під окупацією, не йти на псевдореферендум", ‒ розповіли жителі.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, раніше у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття. Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.

Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.

Під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва.

Зазначимо, в ніч на 25 серпня у Миколаєві були чутні звуки вибухів. Перед цим у ряді регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів С-300. За попередніми даними війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3 години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.

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