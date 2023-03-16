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"Скрєпа" Путіна для утримання України: В'ятрович зробив прогноз про майбутнє Кримського мосту

16 березня 2023, 13:59
Кримський міст має велике символічне значення для глави Кремля Володимира Путіна і країни-агресора Росії, вважає історик Володимир в'ятрович.
В'ятрович, Кримський міст
Кримський міст буде знищено під час бойових дій - В'ятрович / Колаж Главред, соцмережі

Україна повинна розтрощити Кримський міст через Керченську протоку, щоб знищити одну з артерій логістики окупантів Росії. Естакада буде зруйнована під час бойових дій. Міст для Путіна має і символічне значення, оскільки естакада для нього – одна зі "скреп" в спробі утримати українську державу в орбіті свого впливу. Про це заявив історик, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

У чаті на Главреде він зробив прогноз, згідно з яким сили оборони України у ході бойових дій знищать Кримський міст. Естакаду слід зруйнувати, оскільки вона служить однією з артерій логістики російських окупантів.

"Я думаю, що так – і з практичної, і з символічної точок зору. Цей міст буде знищений під час бойових дій як одна з артерій постачань російських сил на територію України", - зазначив В'ятрович.

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Також він додав, що Кримський міст для Путіна – "скрєпа", яка, за логікою російського директора, повинна утримувати Україну в орбіті впливу агресора РФ.

"Кримський міст має велике символічне значення для Путіна і Росії. Для Путіна це та "скрєпа", яка повинна тримати Україну в орбіті Росії за допомогою Криму. Тому ми цю "скрепу" повинні зірвати", - підкреслив Володимир В'ятрович.

Що робити Україні з Кримським мостом

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Кримський міст повинен бути знищений. На його думку, питання розтрощення естакади залежить від кількості та якості боєприпасів, які для цього будуть застосовані.

Зокрема, міст може бути зруйнований як ракетами ATACMS, так і Storm Shadow.

Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко вважає, що Кримський міст є дуже великим об'єктом, а для його розтрощення потрібно розробити цілий план. Риженко зазначив, що міст побудований в такій зоні, що є серйозні сумніви щодо безпеки його використання навіть в якості цивільного об'єкта.

Як вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, знищення Кримського мосту навряд чи призведе до капітуляції агресора Росії. За словами Туки, для руйнування естакади ЗСУ знадобиться багато ракет.

Дивіться чат з Володимиром В'ятровичем на Главреді

Повернення Криму в Україну:

Володимир В'ятрович Кримський міст війна Росії та України
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