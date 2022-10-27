Скоро буде на передовій: в Україні випробовують потужний вітчизняний дрон "Акула"

В Україні тестують потужний дрон "Акула" / скріншот

В Україні провели випробування новітнього потужного, а головне, вітчизняного дрона "Акула", який вже зовсім скоро допомагатиме ЗСУ виявляти російських окупантів. Про це повідомляє ТСН в ефірі телемарафону.

"Акула" практично безшумна завдяки електронному двигуну. Дрон може підійматися на висоту до тисячі кілометрів. Вага "Акули" - 10 кілограмів.

Цей дрон здатний вести розвідку, спостереження, а також передавати координати.

"Я можу повністю контролювати свій політ, у мене високоякісне зображення в режимі онлайн, хороший зум, можна розглядати об'єкти, оперативність отримання даних дуже велика", — розповів інструктор.

Цей дрон також стійкий проти систем радіоелектронної боротьби і це є однією з головних його переваг.

"Акула - це красивий і дуже серйозний хижак. Це безжальний хижак, який знаходить свою здобич за багато кілометрів. Може бачити, відчувати її", - пояснює тестувальник Михайло.

Розробники не називають вартість дрона, проте запевняють, що ціна в рази нижче світових аналогів.

Вже до кінця року "Акула" повинна з'явиться на полі бою.

Нагадаємо, раніше в Укроборонпромі заінтригували зображенням частини українського боєприпасу, розробка якого вже завершується. Він може вражати цілі на відстані до 1000 км, а його бойова частина буде важити 75 кг.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що вже зовсім скоро в Україні презентують нове потужне озброєння, яке дозволить більш ефективно захищатися від російських окупантів. Презентація відбудеться вже до настання зими. Арестович не виключив, що після їх презентації на території РФ "почне щось відбуватися".

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