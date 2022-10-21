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"Всі закачаються": до зими відбудеться презентація потужного вітчизняного озброєння - Арестович

21 жовтня 2022, 18:38

Укроборонпром повідомляв про розробку українського дрона, який може вражати цілі на відстані 1000 кілометрів.

'Всі закачаються': до зими відбудеться презентація потужного вітчизняного озброєння - Арестович
Арестович анонсував презентацію нового українського озброєння / Колаж фото t.me/O_Arestovich_official, Укроборонпром

Вже скоро в Україні презентують нове потужне вітчизняне озброєння, яке дозволить більш ефективно захищатися від російських окупантів. Презентація відбудеться вже до настання зими. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович заінтригував тим, що згодом презентує Укроборонпром.

"Люди, які називають себе знаючими, сказали мені, що не далі, як з першими холодами ми таке побачимо — прям таке побачимо. І все це буде неодмінно вітчизняного виробництва і в товарних кількостях, що просто всі закачаються. Я сказав людям: "Окей. Можна це повідомляти вголос людям?". Сказали: "Повідомляй, ми ручаємося". Ну ось тоді: ручаєтеся, я повідомляю", — сказав Арестович.

У створенні цих боєприпасів, зокрема, дронів, задіяні промисловості багатьох інших країн. Ці дрони матимуть змогу летіти на відстань 1000 кілометрів. Вони змусять Кремль замислитись про те, чи дійсно їм необхідно застосовувати іранські дрони для ударів по Україні.

Арестович не виключив, що після їх презентації на території РФ "почне щось відбуватися".

"Ми ж не атакуємо російську територію. Якщо там раптом в Москві почне щось відбуватися, як в Бєлгородській (області - Главред), значить — це хвороба куріння не в тому місці перекинулася з Бєлгородської — Бєлгородської, Воронезької і Курської", — додав Арестович.

Нагадаємо, раніше в Укроборонпромі заінтригували зображенням частини українського боєприпасу, розробка якого вже завершується. Він може вражати цілі на відстані до 1000 км, а його бойова частина буде важити 75 кг.

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 5 загиблих людей.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

Інші новини:

війна в Україні Укроборонпром вторгнення Росії Олексій Арестович
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