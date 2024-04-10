Є загиблі та поранені: РФ завдала ударів по Харківщині, зруйнована поліклініка

Сьогодні, 10 квітня, російські окупанти завдали удару по Харківщині. Вибухи пролунали у населених пунктах Липці та Мала Данилівка. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди. Профільні служби працюють на місці", - написав він.
Згодом стало відомо, що внаслідок російського обстрілу загинула 14-річна дівчинка.
"Постраждали щонайменше двоє людей. 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані", - зазначив Синєгубов.
Станом на 15:45 кількість жертв внаслідок обстрілу Липців зросла.
"Загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Розбір завалів триває", - додав Синєгубов.
Крім того, росіяни завдали удару і по місту Вовчанськ Харківської області. За даними ОВА, ворог запустив по місту 2 керовані авіабомби.
"Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи", - додали в ОВА.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
Удари по Харківщині - наслідки обстрілів
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія систематично обстрілює Харків двома хвилями. Однією з цих хвиль окупанти спрямовують удари на українських рятувальників та правоохоронців. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У Харкові 6 квітня пролунали масштабні вибухи. Російські окупанти атакували місто, використовуючи керовані авіабомби. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За даними британського видання The Economist, окупанти з РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", де буде неможливо проживати цивільному населенню.
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