Стоятимуть до кінця: Терехов зробив прогноз щодо наступу РФ на Харків

Ігор Терехов наголосив на тому, що Сили оборони України будуть захищати місто до кінця, однак він впевнений, що росіяни не зможуть просунутись до Харкова.

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Терехов зробив прогноз щодо наступу РФ на Харків / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Мер Харкова Ігор Терехов вірить, що російські окупаційні війська не зможуть дійти до міста, незважаючи на спроби кремлівської пропаганди залякати українців останніми тижнями. Про це він заявив у коментарі для "Української правди".

Відповідаючи на питання журналістів щодо наявності плану "Б" у випадку просування російських військ до міста, Терехов висловив впевненість в тому, що що цього не буде.

"Та не прийдуть вони до Харкова. Припиніть! Я впевнений у цьому", - зазначив він. відео дня

Мер Харкова запевнив, що Сили оборони, місцева влада і мешканці міста будуть захищати його до кінця. Терехов зазначив, що він не покидав місто під час першої спроби росіян захопити його і не має наміру робити це і в майбутньому.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Загроза наступу РФ на Харків - новий наступ росіян

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський у своїй бесіді з журналістами висловив думку, що наступ російських окупантів на Харків цілком можливий.

За даними The Economist, Росія готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру, і Харків є одним із можливих напрямків майбутнього наступу.

Голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов відзначив, що плани Росії щодо "захоплення Харкова" відомі заздалегідь. Однак, він на голосив на тому, що на Куп'янському напрямку росіяни вже майже 10 місяців активно проводять бойові дії.

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