Скільки населених пунктів і яка площа України наразі окуповані: Зеленський назвав цифри

Зеленський сказав, скільки населених пунктів і яка площа України наразі окуповані/ Reuters, Офіс президента

Російські загарбники станом на цей час окупували близько 20% території України. Наразі під окупацією перебувають 2 603 населені пункти.

Загалом площа, яку захопили російські загарбники, становить майже 125 тисяч квадратних кілометрів, що значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час онлайнвиступу у парламенті Люксембургу.

За словами українського президента, армія РФ у період з весни 2014 року до 24 лютого 2022 року захопила понад 43 тисячі квадратних кілометри території України. За ці вісім років наша держава втратила 14 тисяч людей вбитими. Через країну-агресорку РФ понад півтора мільйона людей стали внутрішніми переселенцями.

Для більшості країн Європи такі масштаби війни вже були б колосальними, каже президент України.

читайте також"Росія цього не витримає": Касьянов пояснив, наскільки може затягнутися війнаВін озвучив цифри, скільки населених пунктів нашої держави перебували під російською окупацією після широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, і скільки з них уже вдалося відбити у загарбників захисникам України.

"Російські війська зайшли у 3 620 населених пунктів України, 1 017 з них вже вдалося звільнити, ще 2 603 належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території, майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих", – заявив президент Української держави.

Раніше повідомлялося, що українські військові під час боїв у Сєвєродонецьку на Луганщині захопили у полон шістьох загарбників з так званої "ЛНР". Нацгвардійці розгромили штурмовий загін росіян і ліквідували командирів, тоді частина загарбників вирішили самі здатися. Зараз у місті тривають важкі бої.

Також раніше повідомлялося, що ситуація з логістикою в Україні поліпшується з кожним днем, тому ЗСУ до кінця літа можуть піти в контрнаступ, який стане кульмінацією битви за Донбас. Про це сказав генерал-лейтенант, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

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