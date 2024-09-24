"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по Харкову

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зупинити російський терор.

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Зеленський відреагував на масований обстріл Харкова / Колаж: Главред, фото: ОП, Олег Синєгубов

Російські окупанти здійснили масований удар по Харкову. Під ударом були житловий будинок, хлібозавод і стадіон. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на обстріл.

Він заявив, що РФ щодня підтверджує власними діями, що є терористом.

"Мішені для російських бомб - житловий будинок, хлібозавод, стадіон... Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія - терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати і пробувати розширювати війну", - написав Зеленський. відео дня

Президент, перебуваючи на Генасамблеї ООН, акцентував на необхідності зупинити російський терор.

"Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну і неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів", - додав він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про необхідність демілітаризувати РФ.

"Скільки ще має загинути людей, щоб світ зрозумів просту істину - демілітаризація Росії є найкращою гарантією від терору", - написав він.

Масований обстріл Харкова 24 вересня - усі новини

У вівторок, 24 вересня, Росія завдала авіаційних ударів по Харкову, під вогнем опинилися житлові квартали, зафіксовано пряме влучання в одну з двох багатоповерхівок. Унаслідок удару по багатоповерхівці в Київському районі міста "склалися" квартири з восьмого по третій поверхи. У зруйнованому під'їзді проживали 82 людини.

Станом на 18:00 кількість постраждалих збільшилася до 31. Під завалами може бути щонайменше одна людина. Наймолодша постраждала - дівчина 17 років, найстаршій - 87 років. Відомо, що четверо людей перебувають у важкому стані, трьом із яких проводять операцію. Дані оновлюються.

Повідомляється, що росіяни використовували ФАБ-500 під час удару по Харкову у вівторок. Уламки саме цієї бомби правоохоронні органи виявили на місці одного з ворожих влучень.

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