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У Харкові пролунали потужні вибухи: перші подробиці про "прильоти"

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2024, 18:19
336
Зазначається, що російські окупанти атакували Харківщину КАБами та ракетами.
удар по Харькову
У Харкові пролунали потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти атакували Харківщину КАБами. У Харкові пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

удар по Харьковщине
РФ атакувала Харківщину КАБами / фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав усіх перебувати в укриттях. За його даними, РФ атакувала область ракетами.

"Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ракетних ударів", - написав він.

відео дня
удар по Харьковщине
РФ атакувала Харківщину КАБами / фото: скріншот

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибухи, які було чути в обласному центрі, пролунали внаслідок удару по близькому передмістю.

"Попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", - написав він.

удар по Харьковщине
РФ атакувала Харківщину КАБами / фото: скріншот

Синєгубов уточнив, що удар був завданий по лісосмузі на околицях Харкова.

"На цю хвилину без постраждалих. Тип використаної окупантами зброї встановлюється", - додав він.

У Мережі розлетілись відео, на яких видно величезний стовп чорного диму, що з'явився після "прильоту".

удар по Харьковщине
РФ атакувала Харківщину КАБами / фото: Telegram

Згодом стало відомо, що на території Харкова теж був зафіксований "приліт". Удар було завдано по території поблизу цвинтаря. Там загорілася трава. Інформації про постраждалих поки немає.

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

У Харкові пролунали потужні вибухи: перші подробиці про 'прильоти'
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 21 вересня російські окупанти атакували Харків із застосуванням ФАБів, влучивши у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 21 особи.

Напередодні зими Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, зокрема розподільних пристроях АЕС та підстанціях. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки.

Також, в ніч на 21 вересня, російські окупанти запустили по Україні 25 повітряних засобів – 9 ракет і 16 безпілотників, обстрілявши ракетами Дніпропетровську область, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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