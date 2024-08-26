Скільки годин на добу взимку доведеться сидіти без світла: українцям назвали прогноз

Україну взимку під час опалювального сезону очікує нестача електроенергії, працюватимуть графіки відключень, вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

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Взимку світла не буде приблизно по 12 годин на добу - експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Під час опалювального сезону, коли температура буде нижчою за нуль, Україна зіткнеться з дефіцитом електроенергії. Очікується, що будуть три-чотири черги відключень у рамках графіків. Світла може не бути в середньому протягом 12 годин на добу. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Взимку, протягом опалювального сезону, коли температура буде нижчою за нуль, небаланс енергетичної системи буде такий, що ми будемо мати графіки стабілізаційних відключень. І ці графіки матимуть три-чотири черги відключень. Щоб було зрозуміло, це приблизно 12 годин плюс-мінус дві години відключень електричної енергії на добу", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, такі сценарії ґрунтуються на прогнозованій нестачі електроенергії в енергетичній системі. Усе залежатиме від того, наскільки частими стануть російські атаки по енергетиці.

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"Тому так, буде дефіцит електричної енергії в опалювальному сезоні. Але він не буде більшим за той, що ми бачили в червні-липні цього року", - підкреслив Геннадій Рябцев.

Атака РФ на енергетику України 26 серпня - головні новини:

Російські окупанти в понеділок, 26 серпня, атакували Україну з повітря. Противник застосував понад сотню ракет і стільки ж "шахедів". Прогриміли вибухи у Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах. Ворог обстрілював енергетичну інфраструктуру.

По всій країні були екстрені відключення світла, були й проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

У Міненерго розповіли про відключення світла через ракетний удар. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація складна.

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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